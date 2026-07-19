Önce çöl sıcakları geliyor, ardından sağanak... Tarih verildi, meteoroloji uyardı

Uzmanların tahminlerine göre sıcaklıklar hafta başında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı, bazı noktalarda ise hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaşacağı öngörülüyor.

KAVURUCU SICAKLAR ZİRVEYE ULAŞACAK

Hafta boyunca etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte özellikle Ege Bölgesi ve Akdeniz'de bunaltıcı hava koşulları yaşanacak.

Aydın ve çevresinde hava sıcaklığının 43 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.

Yüksek sıcaklıkların 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA BİR ANDA DEĞİŞECEK

Hafta ortasının ardından ise hava durumunda dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Marmara Bölgesi'nden giriş yapması beklenen serin ve yağışlı hava sistemiyle birlikte sıcaklıklarda ani düşüş görülecek.

Perşembe gününden itibaren etkisini artırması beklenen sistemin, Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

Trakya, İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 17 DERECE BİRDEN DÜŞEBİLİR

Tahminlere göre hafta başında 36-37 dereceyi gören Marmara'nın kuzey kesimlerinde gündüz sıcaklıkları perşembe günü bazı bölgelerde 24 dereceye kadar gerileyebilecek. Gece sıcaklıklarının ise 14 derece seviyelerine düşmesi bekleniyor.

Hava Forum, "sıcaklıkları 17 derece birden düşürecek sert serin hava dalgası yola çıkıyor" diye duyurdu. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde daha yoğun hissedilebilir.

**Uzmanlar, kısa süre içinde yaşanacak bu sert sıcaklık değişiminin vatandaşlar üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekerek hem aşırı sıcaklara hem de ani serinlemeye karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.





YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.