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Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yunanistan'da Eğriboz ile Salamina adalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yunan basını, Eğriboz Adası’nın Milaki bölgesinde ve Salamina Adası’nın Selinia bölgesinde yangın çıktığını duyurdu. Yunanistan Sivil Koruma Genel Müdürlüğü, bölgede sakinlerinin cep telefonlarına gönderdikleri acil kodlu mesajla Selinia bölgesindekilerin sahile gitmesini istedi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren etkili olması beklenen sıcak hava dalgasının ülke genelinde yaklaşık 4 gün sürmesinin beklendiğini kaydederek, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktardı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan orman yangını
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