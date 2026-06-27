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Önce darp etti ardından tüfekle vurarak öldürdü

Burdur’da husumetlisini evinde ilk olarak döven ve sonrasında da tüfekle vurarak öldüren şüpheli adliye sevk edildi. Öte yandan cinayet zanlısı adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden öldürdünüz" sorusunu cevapsız bıraktı.

Önce darp etti ardından tüfekle vurarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ç.’nin (21) ikamet ettiği adrese gelen Hasan Akay (41) bir süre burada vakit geçirdikten sonra Ali Ç. eve geldi.

Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., Hasan Akay’ı evin içerisinde darp etti. Bunun üzerine evden çıkan Hasan Akay’a bu sefer Ali Ç. av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akay hayatını kaybetti.

Önce darp etti ardından tüfekle vurarak öldürdü 1

CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gerçekleştiren şüpheli Ali Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli şahıs adliye sevk edildi. Şüpheli şahıs, Burdur Adliyesi’ne kendisini görüntüleyen gazetecilerin ’neden öldürdünüz’ sorusunu cevapsız bıraktı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur
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