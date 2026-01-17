HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali

Suriye'de SDG'ye yönelik Suriye ordusunun operasyonları tam gaz devam ediyor. Sabah saatlerinde Deyr Hafir ve Dibsi Afnan'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Ordusu ilerleyişini devam ettiriyor. Fırat'ın doğusuna çekilen ve köşeye sıkışan SDG'ye yeni bir operasyon daha kapıda... Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaparak, operasyonu genişletme sinyali verdi.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali
Doğukan Akbayır

Suriye'nin kuzeyinde SDG'ye yönelik Suriye ordusunun operasyonları devam ederken SDG adım adım gerilemeye devam ediyor. Son olarak Deyr Hafir ve Dibsi Afnan'ın kontrolünü ele geçiren Suriye ordusundan yeni operasyon mesajı geldi.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali 1

OPERASYON SİNYALİ

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaparak, operasyonu genişletme sinyali verdi.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali 2

SDG FIRAT'IN DOĞUSUNA İTİLMİŞTİ

SDG Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mat Anlaşması'ın şartlarına uyma konusundaki iyi niyetlerini göstermek amacıyla sabah 7'den itibaren Halep'teki temas hattından çekilecekleri açıklamıştı.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali 3

Abdi, “Güçlerimizi Fırat'ın doğusunda yeniden konuşlandırma kararı aldık. Bu kararı dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlama amacıyla aldık” demişti.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali 4

SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'İ ALMIŞTI

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deyr Hafir’in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali 5

SURİYE ORDUSU İLERLİYOR

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirmişti.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali 6

Deyr Hafir'den sonra Meskene'yi de kontrol altına alan Suriye ordusu, Rakka'nın güneybatısında tahkimat yapıyor.

Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldüBayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü
Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmamAcılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Fırat Nehri SDG
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.