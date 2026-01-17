Önce Deyr Hafir sonra Dibsi Afnan... Suriye ordusu ilerliyor: SDG köşeye sıkıştı! Yeni operasyon sinyali

Suriye'nin kuzeyinde SDG'ye yönelik Suriye ordusunun operasyonları devam ederken SDG adım adım gerilemeye devam ediyor. Son olarak Deyr Hafir ve Dibsi Afnan'ın kontrolünü ele geçiren Suriye ordusundan yeni operasyon mesajı geldi.

OPERASYON SİNYALİ

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaparak, operasyonu genişletme sinyali verdi.

SDG FIRAT'IN DOĞUSUNA İTİLMİŞTİ

SDG Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mat Anlaşması'ın şartlarına uyma konusundaki iyi niyetlerini göstermek amacıyla sabah 7'den itibaren Halep'teki temas hattından çekilecekleri açıklamıştı.

Abdi, “Güçlerimizi Fırat'ın doğusunda yeniden konuşlandırma kararı aldık. Bu kararı dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda, entegrasyon sürecini tamamlama amacıyla aldık” demişti.

SURİYE ORDUSU DEYR HAFİR'İ ALMIŞTI

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA, Suriye ordusunun Halep'in doğusundaki kırsal kesimde bulunan Deyr Hafir’in askeri kontrolünü tamamen sağladığını duyurdu.

SURİYE ORDUSU İLERLİYOR

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirmişti.

Deyr Hafir'den sonra Meskene'yi de kontrol altına alan Suriye ordusu, Rakka'nın güneybatısında tahkimat yapıyor.