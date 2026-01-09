HABER

Önce Endonezya şimdi de İngiltere: Grok yüzünden X'in "yasaklanma" ihtimali masada!

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok ile üretilen sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle tepkiler sürüyor. Endonezya'nın Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısının ardından bir çağrı da İngiltere'den geldi. İngiliz hükümeti, ülkenin düzenleyici kurumu Ofcom'u, X'e karşı yasaklama dahil tüm yetkilerini kullanmaya çağırdı.

Enes Çırtlık

X'in yapay zekası Grok, ürettiği sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle küresel bir krize yol açtı. X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

ENDONEZYA'DAN X'E YASAKLAMA UYARISI

Endonezya'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok ile üretilen sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle X'e erişim engeli getirebileceği belirtildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Endonezya İletişim Bakanlığı, son günlerde Grok aracılığıyla rıza dışı üretilen sahte cinsel içerikli görüntülerdeki artış üzerine harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümetin değerlendirmesi sonucunda Grok'ta bu tür uygunsuz görsellerin üretilmesinin önüne geçecek mekanizmaların bulunmadığının tespit edildiği ve bu durumun vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi.

Tüm teknoloji şirketlerine ülkenin kanunlarına uymaya çağrısı yapılan açıklamada, yasaların gözetilmemesi durumunda idari yaptırımlar uygulanacağı ve hatta Grok ile X'e erişimin yasaklanacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm elektronik sistem operatörleri, hizmete sundukları teknolojinin, gizlilik ihlallerine, cinsel istismara veya kişilerin onurunun zedelenmesine yol açacak bir platforma dönüşmemesini sağlamakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.

Endonezya'nın 2 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni ceza kanunu kapsamında, pornografik materyal üretimi ve dağıtımı 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor. Hükümlüler bazı durumlarda para cezasına da çarptırılabiliyor.

İNGİLTERE'DE OFCOM'A, 'YASAKLAMA' YETKİLERİNİ KULLANMASI ÇAĞRISI

İngiliz hükümeti ise ülkenin iletişim denetiminden sorumlu düzenleyici kurumu Ofcom'u, oluşturulan yasa dışı yapay zeka görselleriyle ilgili endişeler nedeniyle X'e karşı yasaklama dahil tüm yetkilerini kullanmaya çağırdı.

Hükümet kaynakları BBC News'e yaptıkları açıklamada: "Ofcom'un Grok ve X ile ilgili olarak elindeki tüm yetkileri kullanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, X'in yapay zekası Grok'un, insanların fotoğraflarındaki kıyafetleri dijital olarak kaldırmak (çıplaklaştırmak) için kullanılmasına yönelik süregelen tepkilerin ardından yaşandı.

BBC'ye göre, Ofcom'un Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki yetkileri şimdiye kadar nadiren kullanıldı; ancak bu yetkiler arasında, Yüksek Mahkeme'den suç işleyen şirketlerin teknolojiye erişimini, reklam verenler ve diğer ödemeler yoluyla finansman sağlamasını engelleyerek onları fiilen yasaklamasını talep etme gibi "çok güçlü" bir kabiliyet de yer alıyor.

İngiltere, 6 Ocak'ta "kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde hedef alan bu aşağılayıcı ve onur kırıcı görüntülerin yayılmasına izin veremeyeceklerini" duyurmuştu.

DİĞER ÜLKELERDEN DE TEPKİLER GELDİ

Öte yandan, X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" tepkiler Endonezya ve İngiltere ile sınırlı değil.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta, konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.

