"Önce iblis kendini düzdürüyor" dedi, sosyal medya yıkıldı! Cübbeli Ahmet'in eşcinsellik sözleri gündem oldu

Dini yorumları ve kendine has anlatım tarzıyla bilinen "Cübbeli Ahmet", eşcinselliğin tarihçesi ve ortaya çıkışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İBLİS İLK KENDİNİ DÜZDÜRÜYOR"

Ensonhaber'den Çağlar Cilara'ya konuşan Ünlü, Arapça kaynaklardan yararlandığını belirtirken “İblis ilk kendini düzdürüyor. Neden? Yeter ki Adem'in oğulları Luti olsun, eşcinsel olsun, cehenneme gitsin diye" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE KADINLARDA BAŞLIYOR"

"Alışkanlığın" önce kadınlarda başladığını söyleyen Ünlü "Lezbiyenlik başlıyor. İblis de erkeklerde bu işi körüklüyor. Ondan sonra Lut kavminde adet halini alıyor, normalleşiyor" diye konuştu.

"5 BİN SENEDİR MİLLETİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU BU İŞTEN ÇIKAMIYOR"

Cübbeli Ahmet konuşmasına "Bak ne oldu? 5 bin sene oldu, milletin çoluğu çocuğu bu işe girdi, çıkamıyor" diye devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü’nün bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Kimileri Ünlü'ye tepki gösterdi. Gelen yorumlardan bazıları şöyle: