Önce İstanbul şimdi de Ankara... Eşi ve çocuklarının yanında darberek hastanelik ettiler

Olay, dün sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.Y.B. yönetimindeki taksi ile B.U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.



EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DARBEDİLEN ADAM YARALANDI

Taksi şoförü M.Y.B. ve yanındaki oğlu İ.B., diğer sürücü B.U.'ya yumruk attı. Eşi ve çocuklarının yanında darbedilen B.U. yaralandı. B.U.’nun eşi olay sonrası taksi şoförü ve oğlunu cep telefonuyla kayda alarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

B.U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ankara'da hasarlı kaza sonrası taksi şoförü M.Y.B. ve oğlu İ.B., diğer araç sürücü B.U.’yu eşi ve çocuklarının yanında darbetti pic.twitter.com/uHwfmQQRqV — Mynet (@mynet) June 7, 2025

GÖZALTINA ALINDILAR

Taksi sürücüsü M.Y.B ve oğlu İ.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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