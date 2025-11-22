HABER

Önce kaza yaptı, sonra kayıplara karıştı

Nevşehir’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 CZS 279 plakalı otomobil sürücüsü E.K., kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette seyreden 38 AAL 793 plakalı hafif ticari araç sürücüsü duramayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafi ticari araç refüje çıkarak durabildi.

IŞIKTA BEKLEYEN ARACA ÇARPAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde herhangi bir yaralıya rastlamadı. Polis ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de hafif ticari aracın elektrik bağlantılarını kesti. Polis ekipleri kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini inceleyecek.

Muayenesi olmayan hafif tirari araç trafikten men edilirken, araç plakasına çeşitli maddelerden yaklaşık 9 bin lira ceza kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

