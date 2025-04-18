HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Önce kendisi öğrendi sonra arkadaşlarına öğretti: Bayburt'ta lise öğrencileri rengârenk bileklikler üretiyor

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Baran Turğut, bir merakla öğrendiği bileklik yapma işini arkadaşlarına da öğretti. Turğut'tan işin püf noktalarını öğrenen arkadaşları renk renk, çeşit çeşit bileklikler yapmaya başladı. Paraşüt ipinden bileklik üreten öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri göz doldururken, yapılan bileklikler, ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

Önce kendisi öğrendi sonra arkadaşlarına öğretti: Bayburt'ta lise öğrencileri rengârenk bileklikler üretiyor

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin okul yönetimi, öğrencilerden gelen bileklik yapma fikrine sıcak bakarak, beceri atölyesinin kapılarını sonuna kadar öğrencilere açtı. Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durması bununla birlikte el becerilerini geliştirmesi amacıyla 'Hem Üretim Hem Eğitim' sloganıyla öğrencilere destek veren okul yönetimi, öğrencilerin talep ettikleri malzemeleri satın alarak, üretimlerine katkıda bulundu. Her renkten çeşit çeşit, model model bileklik üreten öğrencilerden Muhammet Güçlü, işlerini severek yerine getirdiklerini, arkadaşlarıyla beraber hem üretim yaptıklarını, hem de üretirken keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

"Öğrendiğim bileklik yapma işini arkadaşlarıma da öğrettim, şu an arkadaşlarımla birlikte bileklik yapıyoruz" diyerek konuşan Baran Turğut ise, üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

"ÖĞRENCİLERİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMALARINI AMAÇLADIK"

Öğrencilerden gelen bileklik yapma teklifini geri çevirmediklerini ve proje haline getirdiklerini söyleyen Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, "Projeyi yapmamızdaki amacımız hem öğrencilerimizin bir meşgale sahibi olmalarını sağlamak, hem de el becerilerini geliştirmek. Bir de hep şikâyetçi olduğumuz konulardan biri olan, öğrencilerin telefondan, tabletten, bilgisayardan uzak kalmalarını sağlamayı hedefledik" dedi. Öğrenciler, makaraya sarılı haldeki paraşüt iplerden belirlenen ölçülere göre önce ip kesiyor, sonra o ipleri kasnak yardımıyla örüyor. Bilekliğin son aşaması olan iğneleme ve yakma işleminden sonra bileklikler hazır hale getiriliyor. Köprücü, farklı aşamalardan geçerek hazırlanan bilekliklerin, belirli bir sayıya ulaşmasıyla satışa sunulacağını da söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaza bürünen Ardahan havadan görüntülendiBeyaza bürünen Ardahan havadan görüntülendi
Hatay'da 5 kaçak göçmen yakalandıHatay'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

ABD ordusu yakıt limanını vurdu! Ölü ve yaralı sayısı artıyor

TCMB'nin kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde

TCMB'nin kararı sonrası gözler mevduat faizlerinde

Sinem Dedetaş 'twerk' iddialarına noktayı koydu!

Sinem Dedetaş 'twerk' iddialarına noktayı koydu!

Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

Ankara bu olayı konuşuyor! ‘Hiç kimse güç yetiremiyor abime’

Popstar Abidin son haliyle gündemde! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

Popstar Abidin son haliyle gündemde! Yeni mesleğini duyan şaştı kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.