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Önce mektup ardından gizemli telefon... Oğulları sırra kadem bastı

İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcu kuryesi 2 milyon 300 bin TL'lik ortadan kaybolmuştu. Olayın ardından kapılarında bir mektup bulan aile bu sefer de bir telefon aldı. Telefondaki ses ailenin kafasını iyice karıştırdı.

Önce mektup ardından gizemli telefon... Oğulları sırra kadem bastı
Recep Demircan

Önce kapılarına bir mektup bırakıldı, şimdi de telefonları esrarengiz bir sesle arandı. Milyonluk altınlarla kayıplara karışan kuryeden 28 gündür haber alınamadı. Kurye Deniz Beşli, yaklaşık 1 ay önce iddiaya göre adres teslim etmek üzere bir kuyumcudan altın teslim almış ancak nasıl olduysa altınları teslim etmeden önce kayıplara karışmış ve bir daha geri gelmemişti.

Önce mektup ardından gizemli telefon... Oğulları sırra kadem bastı 1

ÖNCE MEKTUP ARDINDAN TELEFON

Gelen mektubun ardından birkaç gün sonra kaybolan çocuğun babasının telefonu çaldı ve telefonda oğlunun sesini duydu. Kuryenin annesi sesi duyduklarında çok kötü olduğunu "Oğlum nasılsın, iyi misin?" demeden telefonun kapandığını açıkladı.

Önce mektup ardından gizemli telefon... Oğulları sırra kadem bastı 2

BABA BEŞLİ: "ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Show Haber'in haberine göre Baba Beşli "2 milyon 300 bin TL civarında bir altın alıyor. Benim çocuğum bir borçtan bahsetmişti, borçlu olduğu kişilerin elinde olduğunu düşünüyorum. Kapının kenarına bir zarf bırakılmıştı. Telefon çaldığında açtım, karşımdaki ses oğlumun sesiydi. Bu ses yapay zeka mı, bizim bundan da şüphelerimiz var." diye konuştu.

Aile şimdi bir an önce çocuklarının bulunmasını istiyor.

Önce mektup ardından gizemli telefon... Oğulları sırra kadem bastı 3

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu İstanbul
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