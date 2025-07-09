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Önce orman yangınları şimdi susuzluk tehlikesi! Belediye Başkanı tehlikeyi böyle duyurdu: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı"

Orman yangınlarıyla boğuşan Hatay için bu kez içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Temmuz ayıyla birlikte sıcaklıkların artması ve yağış miktarının düşmesiyle beraber barajlardaki su miktarı azalmaya başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'da 3 ilçenin 50 günlük suyu kaldığı açıkladı.

Önce orman yangınları şimdi susuzluk tehlikesi! Belediye Başkanı tehlikeyi böyle duyurdu: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Hatya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kuraklığa ilişkin açıklama yaptı. Öntürk, "50-60 günlük suyumuz var. Bir seferberlik ilanı yapmak zorundayız. Tatil ayında bunu yaşayacağız. Vatandaşımız şunu bilsin ki Hatay'da su yok" ifadelerini kullandı.

Önce orman yangınları şimdi susuzluk tehlikesi! Belediye Başkanı tehlikeyi böyle duyurdu: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı" 1

"50 GÜNLÜK SU KALDI"

Öntürk, "Ekonomik olarak bir sıkıntımız yok. Su konusunda sıkıntımız var, doğal olarak bir kıtlık yaşıyoruz. Karaçay Barajımızda 12 milyon metreküp suyumuz kaldı. Bunun yaklaşık 5 milyon metreküpü rezerv olarak tutuluyor. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimizin 50-60 günlük suyu kaldı. Alternatif olarak HATSU çok büyük bir gayret içerisinde. Bölgede yeni su kaynaklarımız için çalışmalarımız sürüyor. Acil eylem planı içerisindeyiz. Büyük bir mücadele içerisinde arkadaşlarımız" dedi.

Önce orman yangınları şimdi susuzluk tehlikesi! Belediye Başkanı tehlikeyi böyle duyurdu: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı" 2

"VATANDAŞIMIZ BİLSİN Kİ HATAY'DA SU YOK"

Su tasarrufu yapılması için uyarılarda bulunan Başkan Öntürk, "Onun için gittiğiniz her ortamda su kıtlığından bahsedelim. 50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Yoksa çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağız. Kıştan kuyularımızı vurduk ama sular hızla çekiliyor. Birtakım kuyularımız kum çekmeye başladı, kapattık. Birtakım kuyular vuruyoruz, bunların raporları çok iyi gelmiyor, olumsuz geliyor. Çok ciddi bir mesele içerisindeyiz.

Önce orman yangınları şimdi susuzluk tehlikesi! Belediye Başkanı tehlikeyi böyle duyurdu: "Vatandaşımız şunu bilsin suyumuz kalmadı" 3

"SEFERBERLİK İLANI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde ama sizlerden ricam tasarruf etmemiz lazım. Ciddi bir tasarruf etmemiz lazım. Bir seferberlik ilanı yapmak zorundayız. Tatil ayında bunu yaşayacağız. Ne imkanımız varsa bunun mücadelesini verip, vatandaşın derdine çözüm bulmaya gayret edelim. Vatandaşımız şunu bilsin ki Hatay'da su yok. Hem çiftçi için hem de vatandaşımız için Allah yardım etsin, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız" diye konuştu.

(DHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Hatay kuraklık su
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