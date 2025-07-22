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Önce sosyal medya şartı, şimdi de ek ödeme masrafı! ABD vizesi için ek 250 dolar ödeme şartı... Tarih açıklandı!

ABD, 1 Ekim 2025 itibariyle turist, öğrenci ya da geçici iş vizesiyle ülkeye giriş yapanlardan tüm masraflara ek olarak ayrıca 250 dolar daha alacak. ABD daha önce de vize başvurularında gerekli incelemelerde tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarının "herkese açık" olması şartı getirildiğini duyurmuştu.

Önce sosyal medya şartı, şimdi de ek ödeme masrafı! ABD vizesi için ek 250 dolar ödeme şartı... Tarih açıklandı!
Mustafa Fidan

Donald Trump'ın yeniden başkan seçildikten sonra sık sık dile getirdiği ABD'ye girişlerdeki vize alımını zorlaştırma konusunda yeni adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde ABD vizesi başvurusunda bulunanların tüm kişisel sosyal medya hesaplarını herkesi göreceği şekilde açık hale getirilmesi istenmişti.

Önce sosyal medya şartı, şimdi de ek ödeme masrafı! ABD vizesi için ek 250 dolar ödeme şartı... Tarih açıklandı! 1

TURİST, ÖĞRENCİ VE GEÇİCİ İŞ VİZESİYLE GİRİŞ YAPANLAR 250 DOLAR EK ÜCRET ÖDEYECEK

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, 1 Ekim 2025’ten itibaren ABD'ye turist, öğrenci ve geçici iş vizesiyle giriş yapanlar 250 dolar ek ücret ödeyecek.

Önce sosyal medya şartı, şimdi de ek ödeme masrafı! ABD vizesi için ek 250 dolar ödeme şartı... Tarih açıklandı! 2

VİZE BAŞVURUSU ÖNCESİ SOSYAL MEDYA HESAPLARININ 'HERKESE AÇIK' HALE GETİRİLMESİ İSTENMİŞTİ

14 Temmuz 2025 tarihinde paylaşımda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi, ABD vizesi için başvurularda yeni bir uygulamayı duyurmuştu. Büyükelçilik, vize başvurularında gerekli incelemelerde tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarının "herkese açık" olması şartı getirildiğini aktarmıştı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verilmişti:

"Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir."

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