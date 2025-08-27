Önce Trabzon sonra Giresun! Silah sevdası yine can aldı... Düğün magandası damadı hayattan kopardı

Türkiye'de tartışılan konulardan biri de düğün magandaları. Düğünlerde havaya ateş açma sevdası can almaya ve insanların en güzel gününü mahvetmeye devam ediyor.

MAGANDA SİLAHI ATEŞLEDİ DAMAT YARALANDI

Geçen günlerde Trabzon'da yaşanan 'maganda' dehşetine bir yenisi de Giresun'da eklendi. Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.

DAMAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

SİLAHI YENGESİNİN ATEŞLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ! BAHÇESİNDEN 2 RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TRABZON'DA DA MAGANDA KURŞUNU CAN ALMIŞTI!

Öte yandan geçen günlerde bir maganda olayı da Trabzon'da yaşanmıştı. Trabzon’daki gelin alma töreninde silah sıkarak bir kişinin canını alan, 2 kişiyi de yaralayan Özel Harekât Polisi Yunus Emre Bahadır (27) ile amcası Metin Bahadır (47), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Magandanın ifadesi ise pes dedirtmişti.

PİŞKİN SAVUNMA: "NASIL SEKİP AŞAĞIDAKİ VATANDAŞLARA GİTTİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Yunus Emre Bahadır yaptığı savunmada, "Bize ateş etmememiz yönünde herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. 10-12 el sadece ben ateş ettim. Halen şok içindeyim. Olay anını tam hatırlamıyorum. Herhangi bir kastım yoktur. Ateş ederken her yerin güvenliğini aldım. 30 metre aşağıda insanların olduğunu görmedim. Herkes sol taraftaydı. Mısır tarlası olduğu için o bölümü kapatıyordu. Zaten toprağa ateş etmiştim. Havaya ateş edersek fişekler tekrar yere düşeceğinden toprağa atış yaptım. Nasıl sekip aşağıdaki vatandaşlara gittiğini anlamış değilim. Biz ateş ederken başka atış sesi de duydum. Ancak kimin ateş ettiğini görmedim. Ateş ederken toprağı net bir şekilde görüyordum. Toprak havalanıyordu. Topraktan sekmiş olabilir. Çığlık seslerini duyunca aşağı doğru koştum. Karakola teslim olduğumda ellerimde kan vardı. Kaçmaya çalışmadım, silahlarla teslim oldum" demişti.

BAKAN TUNÇ: "DÜĞÜNDE ATEŞ’İN CEZASI KATLANACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yasama yılında bu tip eylemlerin cezalarının 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilerek artırılacağını açıkladı. Bakan Tunç, "Masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.