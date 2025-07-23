Önce uçak düştü şimdi de... Cenaze törenlerinde skandal: Kimisi yanlış kimisinde iki ceset var!

Hindistan’da 12 Haziran’da yaşanan trajik uçak kazasının ardından cenazelerin kimlik tespiti ve gönderilmesi sürecinde büyük bir skandal ortaya çıktı. İngiliz basınına ve resmi kaynaklara göre, kazada hayatını kaybeden bazı İngiltere vatandaşlarının ailelerine yanlış cenazeler teslim edildi, bazı tabutlarda ise birden fazla kişiye ait kalıntı bulundu.

CENAZELER İPTAL EDİLDİ

Air India’ya ait 171 sefer sayılı Londra uçağı, Hindistan’ın Ahmedabad kentinden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra bir binaya çarparak düşmüş, uçakta bulunan 242 kişiden sadece biri sağ kurtulmuştu. Kazada ayrıca yerde bulunan 19 kişi de yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden 52 kişinin İngiltere vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

BİR TABUTTA İKİ CESET

The Times ve Daily Mail gazetelerinin aktardığına göre, ölen İngiliz vatandaşlarının cenazeleri ülkelerine gönderilmeden önce Hindistan’da yanlış kimlik tespitleri yapıldı. Bazı aileler, Hindistan’dan gelen tabutların içinde sevdiklerine ait olmayan cesetlerle karşılaştı. Bu nedenle planlanan bazı cenaze törenleri iptal edildi. Hatta bir vakada, aynı tabutta birden fazla kişiye ait kalıntıların bulunduğu bildirildi. Bu kalıntıların ayrılması için ek adli tıbbi işlemler gerekti.

Hindistanlı ve İngiliz yetkililer skandal olayı çözümlemek için olaya dahil oldu. Cenaze sahibi ailelerin, resmi sürecin hızlandırılmasını talep ediyor.