Önce Ukraynalı göçmen sonra Charlie Kirk... Şimdiki ise adeta vahşet: Kafasını kesti, asfaltta yuvarladı ve çöpe attı: Sebebi belli oldu!

ABD'de tek gündem yaşanan vahşetler... Ülkeye Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak sığınan genç Iryna Zarutska'nın metroda katledilmesinin ardından siyasi aktivist Charlie Kirk de korkunç bir suikasta uğramıştı. ABD bu vahşetler karşısında ayağa kalkmış durumdayken Dallas'ta kan donduran bir olay daha meydana geldi. Cobos-Martinez isimli kişi bir kadını feci şekilde öldürüp kafasını kesti. Kafasını sokakta yuvarlayan cani şahıs daha sonra kafayı çöpe attı...

ABD peş peşe gerçekleşen kan dondurucu vahşetlere bir yenisi daha eklendi. 37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez, 50 yaşındaki Hintli Chandra Nagamallaiah'ı bir motelde feci şekilde öldürdü. İkili arasındaki tartışmanın hangi sebeple çıktığı belli oldu. İşte detaylar!

TEKMELEDİ, KAFASINI KESTİ VE ÇÖPE ATTI...

ABD basınında deprem etkisi yaratan cinayette Yordanis Cobos-Martinez, kovaladığı Chandra Nagamallaiah'ı önce tekmeleyerek yere düşürdü.

(Yordanis Cobos-Martinez)

Martinez'in elindeki palayla talihsiz kadına defalarca kez vurdu. Daha sonra kadının kafasını gövdesinden ayıran Martinez'in Chandra'nın kafasını asfaltta yuvarladığı ve ardından çöpe attığı görüldü.

VAHŞETİN SEBEBİ BELLİ OLDU!

Yaşanan bu vahşetin sebebi ise ABD basınında çamaşır makinesi kullanımı üzerine başlayan bir tartışma olarak lanse edildi.

İddialara göre kafası kesilen talihsiz kadının cani Cobos-Martinez'e bozuk olan çamaşır makinesini kullanmaması konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Bunun üzerine adeta çılgına dönen Cobos-Martinez'in 50 yaşındaki Hintli kadını feci şekilde katlettiği iddia ediliyor...

PEŞ PEŞE VAHŞETLER

22 Ağustos’ta bir tren yolculuğu sırasında Decarlos Brown adlı kişi tarafından bıçaklanan Zarutska, hayatını kaybetmişti. Olay, bölgede göçmen toplulukları arasında büyük üzüntü yaratırken, anma etkinliğiyle Zarutska’nın hatırasının yaşatılacağı ifade edildi.

Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

cinayet suikast abd
