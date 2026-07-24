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Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu: O anlar kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahısın yan yana yürüdüğü kişiye önce yumruk atıp, ardından tabancayla vurarak her iki bacağından yaraladığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, M.E.Ö. (21) ile C.Z. sokakta yan yana yürüdükleri sırada aralarında tartışma çıktı. Yürümeye devam ettikleri esnada aniden duran M.E.Ö., C.Z.'ye yumruk attı. Şüpheli, ardından belinden çıkardığı tabancayla C.Z.'yi her iki bacağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu: O anlar kamerada 1

ÖNCE DÖVDÜ SONRA SİLAHLA YARALADI

Olayın ardından 55 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah olay yerine yakın bir bölgede bulunurken, şüpheli M.E.Ö. ise Yunus Timlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Önce yumrukladı, sonra bacaklarından vurdu: O anlar kamerada 2

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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