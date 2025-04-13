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Önce Zonguldak Belediye Başkanı şimdi de yöneticiler... CHP'li isimler ifadeye çağrıldı: Haberi sosyal medyadan duyurdu

Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşlerine katıldığı gerekçesiyle CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadesi alınmıştı. CHP Zonguldak Gençlik Kolları İl Başkanı, Kadın Kolları İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve İl Yöneticisinin de emniyete ifade vermeye çağrıldığı aktarıldı.

Önce Zonguldak Belediye Başkanı şimdi de yöneticiler... CHP'li isimler ifadeye çağrıldı: Haberi sosyal medyadan duyurdu
Recep Demircan

CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşlerine katıldığı gerekçesiyle savcılığa ifadeye çağrılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Gençlik Kolları İl Başkanı, Kadın Kolları İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve İl Yöneticisinin de ifadeye çağrıldığını aktardı.

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HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

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Yavuzyılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

"Emniyet ifadeleri için Zonguldak’a gidiyorum. Değerli yol arkadaşlarım, Zonguldak’ta Ekrem İmamoğlu için yapılan destek yürüyüşüne katıldığı için cuma günü Belediye Başkanımız Tahsin Erdem’in savcılık ifadesi alınmıştı. Yarın da ifadeleri alınmak üzere; Gençlik Kolları İl Başkanımız, Kadın Kolları İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, İl Yöneticimiz emniyete çağrıldı.

Partimize ve halkımıza uygulanan baskı ve yıldırma çalışmaları son sürat devam ediyor. Ancak biz korkmuyoruz, yılmıyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Bizim için onur madalyası olan bu ifade süreçleri için Zonguldak’ta olacağım. Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde, partimizi iktidarda görene kadar mücadeleye devam."

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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