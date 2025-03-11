Önemsiz deyip geçmeyin: Bir gecelik uykusuzluk bağışıklık sistemini bozabilir! Ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor

The Journal of Immunology’de yayımlanan çalışmada, genç ve sağlıklı bireylerin 24 saatlik uykusuzluk sürecine maruz bırakılması sonucunda bağışıklık hücrelerinde önemli değişiklikler gözlemlendi. Bilim insanları, bağışıklık sisteminin uyku düzenine son derece duyarlı olduğunu ve kısa süreli uykusuzluğun bile iltihaplanmaya yol açabileceğini bildiriyor. Eğer bu değişimler uzun vadede devam ederse, diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin artabileceği vurgulanıyor.

ARAŞTIRMA SONUCU KANITLANDI

Araştırmada, bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarından biri olan ‘monositler’ incelendi. Monositler, vücudu dış tehditlere karşı koruyan hücrelerdir ve üç farklı türe ayrılır: Klasik, orta düzey ve klasik olmayan monositler. Özellikle klasik olmayan monositler, vücutta devriye gezerek iltihaplanmayı algılar ve bağışıklık tepkisini düzenler.

237 KİŞİ İNCELENDİ

Bilim insanları, araştırmada, 237 sağlıklı yetişkinin uyku düzeni ve bağışıklık hücre profillerinin incelendiğini açıkladı. Sonuçlar, obez bireylerin uyku kalitesinin daha düşük ve vücutlarındaki iltihaplanma seviyelerinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, 24 saat boyunca uykusuz bırakılan sağlıklı bireylerin bağışıklık sistemi profillerinde de benzer değişiklikler meydana geldiği tespit edildi.

'CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Araştırmayı yöneten Dr. Fatema Al-Rashed, günümüz toplumunda uyku düzeninin giderek daha fazla bozulduğunu kaydederek, “Teknolojinin ilerlemesi, ekran süresinin artması ve değişen sosyal alışkanlıklar, düzenli uyku saatlerini giderek daha fazla etkiliyor. Uyku düzenindeki bu bozulmalar, bağışıklık sistemimiz ve genel sağlığımız üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

Dr. Al-Rashed, amaçlarının uyku sağlığının toplum sağlığı açısından önemini belirten stratejiler geliştirmek olduğunu aktararak, “Teknoloji kullanımına yönelik kılavuzlar ve iş yerlerinde uyku dostu uygulamalar gibi önlemler, iltihaplanma temelli hastalıkların yayılmasını engellemede etkili olabilir” ifadelerini kullandı.

(DHA)