HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Önemsiz deyip geçmeyin: Bir gecelik uykusuzluk bağışıklık sistemini bozabilir! Ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor

Önemsiz deyip geçmeyin: Bir gecelik uykusuzluk bağışıklık sistemini bozabilir! Ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam döngümüzün en önemli parçası olan uyku hakkında sık sık araştırmalar yapılıyor. Bebeklerin gelişiminden, vücudun onarılmasına kadar önemli etkileri olan uyku, yetersiz kaldığında sonuçları kötü olabiliyor. Bilim insanları, sadece bir gece uykusuz kalmanın bağışıklık sistemini bozduğunu açıkladı. İşte haberin detayları...

Önemsiz deyip geçmeyin: Bir gecelik uykusuzluk bağışıklık sistemini bozabilir! Ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor

The Journal of Immunology’de yayımlanan çalışmada, genç ve sağlıklı bireylerin 24 saatlik uykusuzluk sürecine maruz bırakılması sonucunda bağışıklık hücrelerinde önemli değişiklikler gözlemlendi. Bilim insanları, bağışıklık sisteminin uyku düzenine son derece duyarlı olduğunu ve kısa süreli uykusuzluğun bile iltihaplanmaya yol açabileceğini bildiriyor. Eğer bu değişimler uzun vadede devam ederse, diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin artabileceği vurgulanıyor.

ARAŞTIRMA SONUCU KANITLANDI

uykusuzlk

Araştırmada, bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarından biri olan ‘monositler’ incelendi. Monositler, vücudu dış tehditlere karşı koruyan hücrelerdir ve üç farklı türe ayrılır: Klasik, orta düzey ve klasik olmayan monositler. Özellikle klasik olmayan monositler, vücutta devriye gezerek iltihaplanmayı algılar ve bağışıklık tepkisini düzenler.

237 KİŞİ İNCELENDİ

uykusuz4

Bilim insanları, araştırmada, 237 sağlıklı yetişkinin uyku düzeni ve bağışıklık hücre profillerinin incelendiğini açıkladı. Sonuçlar, obez bireylerin uyku kalitesinin daha düşük ve vücutlarındaki iltihaplanma seviyelerinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, 24 saat boyunca uykusuz bırakılan sağlıklı bireylerin bağışıklık sistemi profillerinde de benzer değişiklikler meydana geldiği tespit edildi.

'CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Araştırmayı yöneten Dr. Fatema Al-Rashed, günümüz toplumunda uyku düzeninin giderek daha fazla bozulduğunu kaydederek, “Teknolojinin ilerlemesi, ekran süresinin artması ve değişen sosyal alışkanlıklar, düzenli uyku saatlerini giderek daha fazla etkiliyor. Uyku düzenindeki bu bozulmalar, bağışıklık sistemimiz ve genel sağlığımız üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

uykusuz3

Dr. Al-Rashed, amaçlarının uyku sağlığının toplum sağlığı açısından önemini belirten stratejiler geliştirmek olduğunu aktararak, “Teknoloji kullanımına yönelik kılavuzlar ve iş yerlerinde uyku dostu uygulamalar gibi önlemler, iltihaplanma temelli hastalıkların yayılmasını engellemede etkili olabilir” ifadelerini kullandı.

(DHA)

ABD'de içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü!ABD'de içinde 3 kişi bulunan hava ambulansı düştü!
Ramazan ayını fırsat bildiler! Uyuşturucuyu bakın nasıl sakladılarRamazan ayını fırsat bildiler! Uyuşturucuyu bakın nasıl sakladılar
Anahtar Kelimeler:
hastalık uyku bağışıklık sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yakın çevresi ihbar etmiş! Maaşlar iptal, faiziyle geri alınıyor

Yakın çevresi ihbar etmiş! Maaşlar iptal, faiziyle geri alınıyor

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

Üst geçitte asılı kalıp yere çakıldı! O anlar kaydedildi

Üst geçitte asılı kalıp yere çakıldı! O anlar kaydedildi

'Onlara kesinlikle af yok' Terör örgütü üyelerinin serbest kalma koşulunu duyurdu

'Onlara kesinlikle af yok' Terör örgütü üyelerinin serbest kalma koşulunu duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.