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Önemsiz deyip geçmeyin! KBB Uzmanı açıkladı: Baş dönmesinin en büyük sebebi bu hastalıkmış!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.02.2025 16:45
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Günlü hayatta yaygın olarak karşı karşıya kalınan baş dönmesi durumu çoğu kişi tarafından göz ardı ediliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, "Baş dönmesi, gerçekte olmadığı halde hastanın veya etrafının dönme hissidir. Bununda en sık sebebi, kulak hastalıklarıdır" dedi.

Önemsiz deyip geçmeyin! KBB Uzmanı açıkladı: Baş dönmesinin en büyük sebebi bu hastalıkmış!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, vertigo hakkında bilgilendirmelerde bulunarak baş dönmesinin en büyük nedenlerinden birisinin kulak hastalıkları olduğunu belirtti.

BAŞ DÖNMESİNİN EN BÜYÜK SEBEPLERİ

Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvuran hastaların önemli bir bölümünün, baş dönmesi şikayeti ile geldiğini aktaran KBB Uzmanı Op. Dr. Özbay, "Baş dönmesi, gerçekte olmadığı halde hastanın veya etrafının dönme hissidir. Bununda en sık sebebi, kulak hastalıklarıdır. Başka hastalıklara da bağlı olmakla birlikte, yüzde altmış baş dönmesi sebebi kulak hastalığına bağlı olmaktadır. Bu kulak hastalıkları içinde de en sık sebep, halk arasında kristal oynaması olarak bilinen pozisyonel vertigo hastalığı oluşturmaktadır. Yani bütün baş dönmeleri içinde kristal oynamasının oluşturduğu baş dönmesi yaklaşık yüzde elli oranına tekabül etmektedir.

Hasta, baş dönmesi nedeniyle geldiğinde eğer kristal oynaması hastalığı tespit edilmişse, poliklinik ortamında hastaneye yatırmadan herhangi bir tetkik yapmadan, yaptığımız kristalleri yerine oturtma manevralarıyla hastayı tamamen düzeltmekteyiz. Hasta polikliniğe kristal oynaması nedeni ile baş dönmesi şikayeti ile gelir. Yapılan kristalleri yerine oturtma manevrası ile tamamen düzelip, şifa ile poliklinikten çıkabilmektedir. Vertigo bildiğimiz gibi, baş dönmesi şikayetidir. Etrafının dönme hissidir veya kendisinin dönme hissidir. Tedavisi uygulanmadığı zaman, ciddi yaralanmalara, düşmelere, kazalara sebep olabilmektedir" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
baş dönmesi
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