OnePlus, OxygenOS 16’yı tanıttı: Daha fazla yapay zekâ özelliğine sahip!

OnePlus, yazılımının bir sonraki büyük sürümü olan OxygenOS 16’yı duyurdu. Android 16 tabanlı bu yeni sürüm; yapay zekâ özellikleri, akıcılık, bağlantı seçenekleri ve özelleştirme olanaklarına odaklanıyor. GSM Arena'da yer alan habere göre, OxygenOS 16, OxygenOS 15’te yer alan birçok OnePlus AI özelliğini geliştirilmiş hâliyle korurken, tamamen yeni özellikler de ekliyor.

ONEPLUS OXYGENOS 16 ÖZELLİKLERİ

Mind Space artık Google Gemini ile entegre çalışıyor; bu sayede Gemini, Mind Space içeriğinde arama yapabiliyor ya da örneğin seyahat planları oluşturabiliyor. Ayrıca Mind Space’e sesli not özelliği ve akıllı koleksiyonlar oluşturma yeteneği de eklenmiş.

Bu yılın yeniliklerinden biri olan AI Writer, verilen bir isteme (prompt) dayalı olarak yaratıcı metinler üretebiliyor ya da uygulamalardaki mevcut metinleri düzenleyip dilbilgisi kontrolü yapabiliyor.

AI Recorder ise oturumları kaydedip otomatik olarak metne dönüştürürken konuşmacıları da tanımlayabiliyor.

Galeri uygulamasına eklenen yeni yapay zekâ özellikleri, portre fotoğraflarında yüz aydınlatmasını ayarlayabiliyor, hatta kapalı gözleri önceki fotoğraflardan faydalanarak düzeltebiliyor.

Yapay zekâ özelliklerinin dışında, OxygenOS 16'nın kullanıcı arayüzü akıcılığını da iyileştiriyor. OxygenOS 15 ile tanıtılan Parallel Processing (Paralel İşleme) özelliği artık arayüzün çok daha fazla alanında çalışıyor.

Kilit ekranı, yeni saat görünümleri, widget’lar ve canlı fotoğraf/video desteği gibi pek çok yeni özelleştirme seçeneği kazanmış durumda.

Ana ekran da artık özelleştirilebilir simge boyutları sunuyor; ayrıca simgelere hızlı erişim işlevleri eklenebiliyor.

OnePlus, platformlar arası bağlantıyı da geliştiriyor. Artık telefon ve tablet arasında paylaşım yapılabiliyor, ayrıca verilere Mac veya PC üzerinden erişilebiliyor.

Şirket ayrıca Apple Watch desteği de ekliyor; böylece Apple Watch sahipleri bildirimleri, mesajları, aramaları ve daha fazlasını OnePlus cihazlarından görüntüleyebilecek.

OnePlus tablet kullanıcılarına ise, daha gelişmiş çoklu görev yetenekleri ile aynı özelleştirilebilir ana ekran ve kilit ekranı deneyimler sunuluyor.