Önlemsiz cinayet! Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...

Olay, saat 21.30 sıralarında İncirli Caddesi’ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre Sevgi Ş., daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklandı. Sevgi Ş. kanlar içeresinde kalırken, kocası ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise saldırıya tepki gösterdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sevgi Ş. hastanede verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. D.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)