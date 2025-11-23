Önündeki araca çarpmamak için fren yapan motosikletli yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde önündeki araca çarpmamak için fren yapıp devrilen motosiklet sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Aysel S.’nın kullandığı motorlu bisiklet, 7030 sokak kesişimine geldiğinde önündeki araca çarpmamak için fren yaptı.

Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü devrilerek sürüklenirken, kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

