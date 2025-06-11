HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI, "Bugüne kadarki en yetenekli modelimiz" dediği o3-pro'yu piyasaya sürdü: İşte özellikleri

OpenAI, bugüne kadarki en yetenekli modeli olduğunu öne sürdüğü o3-pro adlı yapay zekâ modelini kullanıma sundu. o3-pro, o3 yapay zekâ akıl yürütme modelinin geliştirilmiş versiyonu olarak tanımlanıyor.

OpenAI, "Bugüne kadarki en yetenekli modelimiz" dediği o3-pro'yu piyasaya sürdü: İşte özellikleri
Enes Çırtlık

OpenAI, bu yılın başlarında tanıtılan akıl yürütme modeli o3'ün bir versiyonu olan o3-pro'yu tanıttı.

O1-PRO GİTTİ, O3-PRO GELDİ

OpenAI'ye göre o3-pro, Salı günü itibarıyla ChatGPT Pro ve Team kullanıcılarına sunuldu ve bu model, daha önce kullanılan o1-pro modelinin yerini aldı. Enterprise ve Edu kullanıcıları ise modele önümüzdeki hafta erişebilecek. Ayrıca o3-pro, OpenAI'nin geliştirici API'si üzerinden de kullanılabiliyor.

OpenAI’ye göre o3-pro, web araması yapma, dosya analizi, görsel girdiler üzerinde akıl yürütme, Python kullanma, belleği kullanarak yanıtlarını kişiselleştirme gibi çeşitli araçlara erişebiliyor. Ancak OpenAI, modelin yanıtlarının genellikle o1-pro’ya kıyasla daha uzun sürede tamamlandığını belirtiyor.

OpenAI2

BAZI KISITLAMALAR VAR

TechCrunch'ın haberine göre O3-pro’nun bazı sınırlamaları da bulunuyor. Şu anda ChatGPT'de geçici sohbetler devre dışı bırakılmış durumda, çünkü OpenAI bu konuda teknik bir sorunu çözmeye çalışıyor. Ayrıca o3-pro görüntü üretemiyor ve OpenAI'nin yapay zekâ destekli çalışma alanı özelliği olan Canvas bu model tarafından desteklenmiyor.

BU TESTLERDE GEMİNİ 2.5 PRO VE CLAUDE 4 OPUS'U GEÇTİ

OpenAI'nin dahili testlerine göre o3-pro, yapay zekâların matematik becerilerini değerlendiren AIME 2024 testinde Google’ın en başarılı modeli Gemini 2.5 Pro’yu geride bıraktı. Ayrıca, doktora düzeyinde bilim bilgisini ölçen GPQA Diamond testinde de Anthropic’in yakın zamanda çıkan Claude 4 Opus modelini geçti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli'deki vahşette katilin çelişkili ifadesine hakimden itiraz!Şişli'deki vahşette katilin çelişkili ifadesine hakimden itiraz!
Cumhuriyet savcısı ortadan kayboldu!Cumhuriyet savcısı ortadan kayboldu!

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Trump duyurdu! ABD ile Çin anlaşma sağladı: "İlişkimiz mükemmel"

SON DAKİKA | Trump duyurdu! ABD ile Çin anlaşma sağladı: "İlişkimiz mükemmel"

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Nehir Zeyrek hakkında ahlaksız paylaşımlar!

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

CHP'den AK Parti'ye geçti!

CHP'den AK Parti'ye geçti!

Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama: "İlk bulgulara göre..."

Ferdi Zeyrek'in avukatından açıklama: "İlk bulgulara göre..."

12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

12 yaşındaki kız çocuğunu tacizle suçlanmıştı, vaiz olarak atandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.