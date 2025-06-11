OpenAI, "Bugüne kadarki en yetenekli modelimiz" dediği o3-pro'yu piyasaya sürdü: İşte özellikleri

OpenAI, bu yılın başlarında tanıtılan akıl yürütme modeli o3'ün bir versiyonu olan o3-pro'yu tanıttı.

O1-PRO GİTTİ, O3-PRO GELDİ

OpenAI'ye göre o3-pro, Salı günü itibarıyla ChatGPT Pro ve Team kullanıcılarına sunuldu ve bu model, daha önce kullanılan o1-pro modelinin yerini aldı. Enterprise ve Edu kullanıcıları ise modele önümüzdeki hafta erişebilecek. Ayrıca o3-pro, OpenAI'nin geliştirici API'si üzerinden de kullanılabiliyor.

OpenAI’ye göre o3-pro, web araması yapma, dosya analizi, görsel girdiler üzerinde akıl yürütme, Python kullanma, belleği kullanarak yanıtlarını kişiselleştirme gibi çeşitli araçlara erişebiliyor. Ancak OpenAI, modelin yanıtlarının genellikle o1-pro’ya kıyasla daha uzun sürede tamamlandığını belirtiyor.

BAZI KISITLAMALAR VAR

TechCrunch'ın haberine göre O3-pro’nun bazı sınırlamaları da bulunuyor. Şu anda ChatGPT'de geçici sohbetler devre dışı bırakılmış durumda, çünkü OpenAI bu konuda teknik bir sorunu çözmeye çalışıyor. Ayrıca o3-pro görüntü üretemiyor ve OpenAI'nin yapay zekâ destekli çalışma alanı özelliği olan Canvas bu model tarafından desteklenmiyor.

BU TESTLERDE GEMİNİ 2.5 PRO VE CLAUDE 4 OPUS'U GEÇTİ

OpenAI'nin dahili testlerine göre o3-pro, yapay zekâların matematik becerilerini değerlendiren AIME 2024 testinde Google’ın en başarılı modeli Gemini 2.5 Pro’yu geride bıraktı. Ayrıca, doktora düzeyinde bilim bilgisini ölçen GPQA Diamond testinde de Anthropic’in yakın zamanda çıkan Claude 4 Opus modelini geçti.