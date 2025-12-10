HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI CEO'su Sam Altman'dan dikkat çeken itiraf! "Hayal bile edemiyorum" diyerek açıkladı

ChatGPT'nin sahibi OpenAI CEO’su Sam Altman, Jimmy Fallon’ın programına konuk oldu. Altman, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT'nin kendisine bebeğini büyütme konusunda yardımcı olduğunu söyledi ve "ChatGPT olmadan, yenidoğan bir bebeği nasıl büyüteceğimi hayal bile edemiyorum" dedi.

OpenAI CEO'su Sam Altman'dan dikkat çeken itiraf! "Hayal bile edemiyorum" diyerek açıkladı
Enes Çırtlık

Yapay zekâ artık sadece ofiste üretkenlik aracı ya da internette merak giderdiğimiz bir yer değil, ebeveynliğin en stresli anlarında bile devreye giren bir "danışman" haline gelmiş durumda. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, konuk olduğu ABD’li komedyen Jimmy Fallon’ın gece şovunda, ChatGPT’nin tam da bu noktada kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

ChatGPT'nin kendisine bebeğini büyütme konusunda yardımcı olduğunu söyleyen Altman, "ChatGPT olmadan, yenidoğan bir bebeği nasıl büyüteceğimi hayal bile edemiyorum" dedi.

Business Insider'da yer alan habere göre, Altman, böylesine geniş bilgiye sahip bir teknolojiye "Çocuğum neden durmadan pizzayı yere atıp gülüyor?” gibi sorular sorduğu için kendisini biraz kötü hissettiğini söyledi.

OpenAI CEO su Sam Altman dan dikkat çeken itiraf! "Hayal bile edemiyorum" diyerek açıkladı 1

O ANI PAYLAŞTI

Başka bir örnek olarak Altman, birkaç ay önce bir partide, kendisi gibi yenidoğan bebeği olan biriyle konuştuğu anı anlattı. Söz konusu ebeveynlerin altı aylık bebeklerinin her yerde emeklediğini söylediklerini aktaran Altman, kendi oğlunun aynı aşamada olmamasının onu endişelendirdiğini belirtti.

"Tuvalete koştum ve ‘Yarın sabah çocuğumu doktora götürmem mi gerekiyor?’ diye düşündüm” diyen Altman, ChatGPT’ye yazdığı şeyi şöyle anlattı: "Bu normal mi?"

Altman, OpenAI’ın sohbet robotunun buna karşılık "harika bir yanıt" verdiğini, yanıtın da elbette oğlunun gelişiminin "normal" olduğu yönünde olduğunu söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de film gibi soygun! 1 milyon doları çalan zanlılar yakalandıMersin'de film gibi soygun! 1 milyon doları çalan zanlılar yakalandı
Hastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandıHastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.