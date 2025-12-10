OpenAI CEO'su Sam Altman'dan dikkat çeken itiraf! "Hayal bile edemiyorum" diyerek açıkladı

Yapay zekâ artık sadece ofiste üretkenlik aracı ya da internette merak giderdiğimiz bir yer değil, ebeveynliğin en stresli anlarında bile devreye giren bir "danışman" haline gelmiş durumda. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, konuk olduğu ABD’li komedyen Jimmy Fallon’ın gece şovunda, ChatGPT’nin tam da bu noktada kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

"HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

ChatGPT'nin kendisine bebeğini büyütme konusunda yardımcı olduğunu söyleyen Altman, "ChatGPT olmadan, yenidoğan bir bebeği nasıl büyüteceğimi hayal bile edemiyorum" dedi.

Business Insider'da yer alan habere göre, Altman, böylesine geniş bilgiye sahip bir teknolojiye "Çocuğum neden durmadan pizzayı yere atıp gülüyor?” gibi sorular sorduğu için kendisini biraz kötü hissettiğini söyledi.

O ANI PAYLAŞTI

Başka bir örnek olarak Altman, birkaç ay önce bir partide, kendisi gibi yenidoğan bebeği olan biriyle konuştuğu anı anlattı. Söz konusu ebeveynlerin altı aylık bebeklerinin her yerde emeklediğini söylediklerini aktaran Altman, kendi oğlunun aynı aşamada olmamasının onu endişelendirdiğini belirtti.

"Tuvalete koştum ve ‘Yarın sabah çocuğumu doktora götürmem mi gerekiyor?’ diye düşündüm” diyen Altman, ChatGPT’ye yazdığı şeyi şöyle anlattı: "Bu normal mi?"

Altman, OpenAI’ın sohbet robotunun buna karşılık "harika bir yanıt" verdiğini, yanıtın da elbette oğlunun gelişiminin "normal" olduğu yönünde olduğunu söyledi.