OpenAI, ChatGPT'den ibaret değilmiş! Elde ettiği miktar 1 milyar doları aştı

OpenAI CEO'su Sam Altman, X hesabından şirketin finansal gücüne dair şaşırtıcı bir veri paylaştı. Herkes OpenAI'ı sadece ChatGPT ile tanısa da, şirketin arka planda diğer firmalara teknoloji sattığı "API" işi, geçen ay 1 milyar doların üzerinde yıllık tekrarlayan gelir (ARR) üretti.

Enes Çırtlık

OpenAI denince akla hemen ChatGPT geliyor. Ancak CEO Sam Altman'ın söyledikleri, şirketin sadece bir "sohbet botu" üreticisi olmadığını kanıtladı. Çünkü Altman'a göre, OpenAI, ChatGPT ile ilgisi olmayan bir alandan 1 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor.

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA!

Sam Altman, X'te yaptığı bir paylaşımda, OpenAI'ın sadece API işinden geçen ay 1 milyar dolardan fazla yıllık tekrarlayan gelir (ARR) elde ettiğini açıkladı.

OpenAI, ChatGPT den ibaret değilmiş! Elde ettiği miktar 1 milyar doları aştı 1

OpenAI CEO'su, "İnsanlar bizi çoğunlukla ChatGPT olarak düşünüyor ancak API ekibi harika işler çıkarıyor!" diye yazdı.

DİĞER ŞİRKETLER KULLANIYOR

OpenAI'ın API'si, diğer şirketlerin ve geliştiricilerin kendi ürünlerine bu modelleri entegre etmelerini sağlıyor.

OpenAI, ChatGPT den ibaret değilmiş! Elde ettiği miktar 1 milyar doları aştı 2

Silikon Vadisi'nin yüksek profilli girişimlerinin çoğu, temel altyapı olarak OpenAI modellerini kullanıyor. Örneğin; Perplexity, yapay zeka arama ve cevap motorunun bazı kısımlarını güçlendirmek için OpenAI modellerini kullanıyor. En hızlı büyüyen hukuk teknolojisi girişimlerinden biri olan Harvey, avukatlara araştırma ve taslak hazırlama konusunda yardımcı olmak için OpenAI modelleri üzerine inşa edildi.

Altman'ın yorumları, şirketin hesaplama gücü ve veri merkezleri için devasa maliyetlerle karşı karşıya olmasına rağmen, OpenAI'ın altyapı işinin nasıl önemli bir büyüme motoru olarak ortaya çıktığının altını çiziyor.

OpenAI geçen hafta ChatGPT içinde reklamları test etmeye hazırlandığını açıklamıştı.

