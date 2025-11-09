OpenAI'dan büyük hamle: GPT-5.1 geliyor! (Üç yeni sürüm yolda)

Yapay zekâ dünyası yeniden hareketlendi. Yakın zamanda Google'ın Gemini 3 Pro'sunu görücüye çıkartması beklenirken, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI için de model güncellemesi vakti gelmiş olabilir. Bu anlamda şirketin bir sonraki adımı ise GPT-5.1 ailesi olacak gibi görünüyor.

GPT 5.1 GELİYOR

Bleeping Computer'da yer alan habere göre; OpenAI, GPT-5.1 ailesini piyasaya sürmeyi hazırlanıyor. Habere göre GPT 5.1 ailesi; GPT-5.1 (temel model), GPT-5.1 Reasoning ve aylık 200 dolarlık abonelik ücreti ödeyen kullanıcılar için GPT-5.1 Pro sürümlerini içeriyor.

Haberde yeni GPT-5.1 modellerinin Azure platformuna geldiği ve bunun da lansmanın yalnızca birkaç hafta uzaklıkta olduğunu gösterdiği ifadeleri yer aldı.

OpenAI, genellikle her 3 ila 4 ayda bir yeni bir model çıkarıyor.

GPT-5 ise 7 Ağustos’ta yayımlanmıştı.

GPT 5.1 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

GPT-5.1'in GPT-5’e kıyasla dramatik bir fark yaratmaması ve çeşitli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

OpenAI kısa süre önce “codex-mini-high” adlı yeni bir Codex modelini piyasaya sürmüştü.