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OpenAI'dan ChatGPT Plus zammı: İşte yeni fiyatı!

İddiaya göre, ChatGPT Plus'ın mobildeki Türkiye fiyatlarına zam geldi. İşte App Store’da 499,99 TL’ye, Android’de 650 TL’ye alınabilen ChatGPT Plus'ın fiyatı...

OpenAI'dan ChatGPT Plus zammı: İşte yeni fiyatı!
Enes Çırtlık

Yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin gelişmiş özelliklere ulaşmayı sağlayan ChatGPT Plus isimli bir aboneliği vardı. Bu aboneliğe TÜrkiye’den de erişmek mümkündü. Plus’ın fiyatları platforma göre değişiklik gösteriyordu.

CHATGPT PLUS'A ZAM

Webtekno'da yer alan habere göre, ChatGPT Plus’ın web sitesindeki fiyatı 20 dolarken mobil tarafta daha uygun fiyatlara erişebiliyordunuz. Örneğin App Store’da 499,99 TL’ye, Android’de 650 TL’ye alınabiliyordu. Şimdi gelen zam ise hepsini tek fiyatta birleştirdi.

OpenAI dan ChatGPT Plus zammı: İşte yeni fiyatı! 1

CHATGPT PLUS’A GELEN ZAMMIN ARDINDAN OLUŞAN FİYATLAR

Abonelik Önceki fiyatı Yeni fiyatı
ChatGPT Plus 499,99 TL 999,99 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ChatGPT Plus’ın fiyatı 999,99 TL’ye çıkarıldı. Bu fiyat, hem App Store hem de Android’de şu anda geçerli durumda. App Store tarafında %100’lük bir zamma tekabül ediyor. Web sitede ise 20 dolarlık fiyat devam ediyor.

OpenAI dan ChatGPT Plus zammı: İşte yeni fiyatı! 2

Sadece Plus’a değil bazı diğer ücretlerin de fiyatları değiştirilmiş. Örneğin 7.999,99 TL değerinde olan ChatGPT Pro 20x’in fiyatı güncellemeyle 9.999,99 TL’ye çıkarılmış. ChatGPT Go’da ise bir değişiklik yok. 249,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Zam OpenAI ChatGPT
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