OpenAI'dan ChatGPT Plus zammı: İşte yeni fiyatı!

Yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin gelişmiş özelliklere ulaşmayı sağlayan ChatGPT Plus isimli bir aboneliği vardı. Bu aboneliğe TÜrkiye’den de erişmek mümkündü. Plus’ın fiyatları platforma göre değişiklik gösteriyordu.

CHATGPT PLUS'A ZAM

Webtekno'da yer alan habere göre, ChatGPT Plus’ın web sitesindeki fiyatı 20 dolarken mobil tarafta daha uygun fiyatlara erişebiliyordunuz. Örneğin App Store’da 499,99 TL’ye, Android’de 650 TL’ye alınabiliyordu. Şimdi gelen zam ise hepsini tek fiyatta birleştirdi.

CHATGPT PLUS’A GELEN ZAMMIN ARDINDAN OLUŞAN FİYATLAR

Abonelik Önceki fiyatı Yeni fiyatı ChatGPT Plus 499,99 TL 999,99 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ChatGPT Plus’ın fiyatı 999,99 TL’ye çıkarıldı. Bu fiyat, hem App Store hem de Android’de şu anda geçerli durumda. App Store tarafında %100’lük bir zamma tekabül ediyor. Web sitede ise 20 dolarlık fiyat devam ediyor.

Sadece Plus’a değil bazı diğer ücretlerin de fiyatları değiştirilmiş. Örneğin 7.999,99 TL değerinde olan ChatGPT Pro 20x’in fiyatı güncellemeyle 9.999,99 TL’ye çıkarılmış. ChatGPT Go’da ise bir değişiklik yok. 249,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor.