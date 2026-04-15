OpenAI'dan siber güvenlik hamlesi: GPT-5.4-Cyber tanıtıldı

Yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmeler, siber güvenlik tehditlerine karşı da yeni çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. OpenAI, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla GPT-5.4-Cyber adını verdiği yeni bir modeli kullanıma sundu. Model, mevcut yazılımlardaki potansiyel güvenlik açıklarını tespit etme ve bu açıkları kapatmak için öneriler sunma yeteneğine sahip.

ŞİMDİLİK HERKES KULLANAMAYACAK

Şirket, bu teknolojiyi ilk etapta sınırlı sayıda ve güvendiği şirketle paylaşacak. Bu yaklaşımın amacı, teknolojinin kötü niyetli amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek ve yapay zeka tabanlı siber güvenlik araçlarının sorumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlamak.

GPT-5.4-CYBER'IN ÖZELLİKLERİ

GPT-5.4-Cyber, karmaşık kod yapılarını analiz ederek, insan gözüyle kolayca fark edilemeyen güvenlik açıklarını dahi tespit edebiliyor. Bu sayede, şirketler yazılımlarını daha güvenli hale getirebiliyor ve siber saldırılara karşı daha dirençli hale geliyor. OpenAI'ın bu hamlesi, yapay zekanın siber güvenlik alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ANTHROPIC İLE AYNI YOLU İZLEDİ

The New York Times'ın haberine göre, Anthropic gibi OpenAI de en son teknolojilerini yalnızca güvenilir şirketlerle paylaşma stratejisini benimsiyor. Bu yaklaşımın temelinde, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanılmasının önüne geçme ve bu teknolojilerin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini teşvik etme amacı yatıyor. OpenAI'ın bu kararı, yapay zeka sektöründe etik ve güvenlik konularının giderek daha fazla önem kazandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK

Zscaler ThreatLabz'ın 2026 VPN Risk Raporu, yapay zekanın siber saldırıların hızını ve karmaşıklığını artırdığını ortaya koyuyor. Rapor, yapay zekanın insan tepki süresini ortadan kaldırdığını ve uzaktan erişimi en hızlı ihlal yoluna dönüştürdüğünü belirtiyor. Bu durum, siber güvenlik alanında yapay zeka tabanlı çözümlerin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha vurguluyor.

OpenAI'ın GPT-5.4-Cyber modeli, bu tehditlere karşı bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor.