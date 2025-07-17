OpenAI'dan sürpriz canlı yayın duyurusu: GPT-5 mi geliyor? Dikkat çeken 'imleç' detayı...

Yapay zeka dünyasında heyecan verici gelişmeler birbiri ardına yaşanırken, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, resmi X hesabı üzerinden gizemli bir video paylaştı. Sadece birkaç saniyelik bu kısa video, içerisinde hareket eden bir imleç ve birkaç kelime dışında başka hiçbir detay içermiyor ancak sosyal medyada şimdiden dikkat çekmiş durumda. Kullanıcılar, videodaki görsel ipuçlarından yola çıkarak çeşitli tahminler yürütüyor. Peki, sadece birkaç saniyelik bu videodaki hareketli imleç, yeni yapay zeka modeli GPT-5'in ipuçlarını mı taşıyor? Yoksa uzun süredir konuşulan başka bir OpenAI projesine mi işaret ediyor? İşte detaylar...

OPENAI'DAN CANLI YAYIN DUYURUSU GELDİ

OpenAI, resmi X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bir imlecin yer aldığı yaklaşık 10 saniyelik kısa bir videoya da yer verildi.

OPENAI'IN CANLI YAYININDAN NE BEKLENİYOR?

Reddit, çeşitli forumlar ve sosyal platformlarda kullanıcılar OpenAI'ın paylaşımı üzerinden

tahmin yürütmeye çalışıyor. Kimilerine göre kısa video içerisindeki imlecin hareket ederek görünmez bir beşgen şekil oluşturması, GPT‑5 ya da OpenAI’ın yeni nesil modeli GPT-5'in işaretçisi olabilir.

Kimileri bu canlı yayında GPT‑5 tanıtımının yapılacağını tahmin ederken, kimileri de bu yayının bir süredir konuşulan OpenAI imzalı internet tarayıcısına veya açık kaynak modeline odaklanacağını düşünüyor.

OPENAI'IN CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?

Yayımlanan gönderiye göre, OpenAI'ın canlı yayını bugün TSİ 20:00 civarında başlayacak.

OpenAI’ın bu kısa ama dikkat çeken duyurusu, şimdiden sosyal medya kullanıcıları arasında bir beklenti oluşturmuş durumda. Canlı yayın, yeni GPT-5'in tanıtımıyla mı yoksa farklı bir projeyle mi ilgili, cevabı bu akşam öğreneceğiz.