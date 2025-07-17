HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI'dan sürpriz canlı yayın duyurusu: GPT-5 mi geliyor? Dikkat çeken 'imleç' detayı...

OpenAI, resmi X hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre OpenAI, sürpriz bir canlı yayına hazırlanıyor. ChatGPT'nin geliştiricisi şirket paylaşımında, yaklaşık 10 saniyelik kısa bir video da paylaştı. Sosyal medyada OpenAI'ın GPT‑5'i ya da bir süredir konuşulan Google Chrome rakibi internet tarayıcısını tanıtabileceği konuşuluyor.

OpenAI'dan sürpriz canlı yayın duyurusu: GPT-5 mi geliyor? Dikkat çeken 'imleç' detayı...
Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasında heyecan verici gelişmeler birbiri ardına yaşanırken, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, resmi X hesabı üzerinden gizemli bir video paylaştı. Sadece birkaç saniyelik bu kısa video, içerisinde hareket eden bir imleç ve birkaç kelime dışında başka hiçbir detay içermiyor ancak sosyal medyada şimdiden dikkat çekmiş durumda. Kullanıcılar, videodaki görsel ipuçlarından yola çıkarak çeşitli tahminler yürütüyor. Peki, sadece birkaç saniyelik bu videodaki hareketli imleç, yeni yapay zeka modeli GPT-5'in ipuçlarını mı taşıyor? Yoksa uzun süredir konuşulan başka bir OpenAI projesine mi işaret ediyor? İşte detaylar...

OPENAI'DAN CANLI YAYIN DUYURUSU GELDİ

OpenAI, resmi X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, bir imlecin yer aldığı yaklaşık 10 saniyelik kısa bir videoya da yer verildi.

OPENAI'IN CANLI YAYININDAN NE BEKLENİYOR?

Reddit, çeşitli forumlar ve sosyal platformlarda kullanıcılar OpenAI'ın paylaşımı üzerinden
tahmin yürütmeye çalışıyor. Kimilerine göre kısa video içerisindeki imlecin hareket ederek görünmez bir beşgen şekil oluşturması, GPT‑5 ya da OpenAI’ın yeni nesil modeli GPT-5'in işaretçisi olabilir.

OpenAI dan sürpriz canlı yayın duyurusu: GPT-5 mi geliyor? Dikkat çeken imleç detayı... 1

Kimileri bu canlı yayında GPT‑5 tanıtımının yapılacağını tahmin ederken, kimileri de bu yayının bir süredir konuşulan OpenAI imzalı internet tarayıcısına veya açık kaynak modeline odaklanacağını düşünüyor.

OPENAI'IN CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?

Yayımlanan gönderiye göre, OpenAI'ın canlı yayını bugün TSİ 20:00 civarında başlayacak.

OpenAI’ın bu kısa ama dikkat çeken duyurusu, şimdiden sosyal medya kullanıcıları arasında bir beklenti oluşturmuş durumda. Canlı yayın, yeni GPT-5'in tanıtımıyla mı yoksa farklı bir projeyle mi ilgili, cevabı bu akşam öğreneceğiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dediTunceli Valisi'nin koruması gündem oldu! Görüntüleri herkesi güldürdü, Vali, 'bizi nasıl koruyacak' dedi
TBMM Genel Kurulu toplandıTBMM Genel Kurulu toplandı

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Tarladan fışkırdı! 'Yapma, etme' dediler ama... 11 ton çıktı

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı: Kan dondurucu detaylar!

Ayşe Tokyaz cinayeti... Katilin ifadesi ortaya çıktı: Kan dondurucu detaylar!

Özel'den gündem yaratacak göndermeler

Özel'den gündem yaratacak göndermeler

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

"Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Sahaya süreceği isim hazır"

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

G.Saray'ın yeni kalecisi yine Taffarel'den! Devreye girdi, neredeyse bitirdi...

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.