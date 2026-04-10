OpenAI'den ChatGPT'ye bir abonelik seçeneği daha: Yeni ChatGPT Pro'nun fiyatı açıklandı

OpenAI, yoğun kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği bir özelliği nihayet duyurarak yeni aylık 100 dolarlık ChatGPT Pro planını tanıttı. Bugüne kadar yapay zeka platformundaki planlar; (artık reklam içeren) ücretsiz sürüm, 8 dolarlık Go planı (reklam içeriyor), reklamsız 20 dolarlık Plus planı ve yine reklamsız olan aylık 200 dolarlık Pro planı şeklinde sıralanıyordu.

200 DOLARLIK PLAN DEVAM EDİYOR

OpenAI'ın mevcut fiyatlandırma sayfasında şu an aylık 200 dolarlık plan listelenmiyor. Ancak OpenAI, TechCrunch'a yaptığı açıklamada bu en üst seviye planın hala kullanılabilir olduğunu doğruladı. Hem yeni 100 dolarlık hem de mevcut 200 dolarlık Pro planları aynı temel özellikleri sunuyor; şirketin açıklamasına göre aralarındaki temel fark limit oranlarından kaynaklanıyor. Hiçbir plan sınırsız kullanım sunmuyor ancak 200 dolarlık plan, Plus'a göre 20 kat daha yüksek limitler sağlıyor.

We’re updating our ChatGPT Pro and Plus subscriptions to better support the growing use of Codex.



We’re introducing a new $100/month Pro tier. This new tier offers 5x more Codex usage than Plus and is best for longer, high-effort Codex sessions.



5 KAT DAHA FAZLA CODEX KAPASİTESİ

OpenAI, aylık 20 dolarlık Plus planının ve yeni 100 dolarlık Pro planının, ChatGPT'nin kodlama aracı Codex'in günlük kullanımını desteklemek üzere tasarlandığını belirtiyor. Öyle ki, 100 dolarlık yeni Pro planı, Plus planına göre 5 kat daha fazla Codex kapasitesi sunacak. Şirket sözcüsünün paylaştığı verilere göre, halihazırda dünya çapında haftada 3 milyondan fazla kişi Codex'i kullanıyor. Bu kullanım oranının son üç ayda 5 kat arttığı ve aydan aya yüzde 70'ten fazla büyüme gösterdiği ifade ediliyor.

HEDEFTE ANTHROPIC'İN CLAUDE MODELİ VAR

OpenAI, bu yeni fiyatlandırma kademesinin, Claude için uzun süredir aylık 100 dolarlık bir seçenek sunan Anthropic'e meydan okumak amacıyla yapıldığını açıkça belirtiyor.

TechCrunch'a konuşan OpenAI sözcüsü, "Yeni 100 dolarlık Pro planı, özellikle limitlerin en çok önem taşıdığı yüksek yoğunluklu çalışma seansları sırasında geliştiricilere paralarının karşılığında daha pratik kodlama kapasitesi sağlamak üzere tasarlandı. Claude Code ile karşılaştırıldığında Codex, ücretli katmanlar genelinde dolar başına daha fazla kodlama kapasitesi sunuyor ve bu fark en net şekilde aktif kodlama kullanımı sırasında ortaya çıkıyor" dedi.

31 MAYIS'A KADAR GEÇİCİ LİMİT ARTIŞI

Bilinmesi gereken önemli bir detay daha var: OpenAI, 100 dolarlık plan üzerinden 31 Mayıs'a kadar Codex için çok daha yüksek limitler sunuyor. Dolayısıyla yeni planı deneyen ve yoğun kodlama yapmasına rağmen hiçbir limit uyarısı almayan kullanıcıların, bu durumun büyük ihtimalle kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor.