OpenAI, sağlık alanında faaliyet gösteren bir girişim olan Torch'u satın aldı.

İDDİAYA GÖRE 100 MİLYON DOLARLIK BİR SATIN ALIM

The Information'a konuşan isimsiz bir kaynak, OpenAI'ın bu girişim için 100 milyon dolar değerinde hisse ödediğini söyledi. Her iki şirket de Torch'un dört kişilik ekibinin OpenAI'a katılacağını açıkladı.

Torch; doktor ziyaretleri, laboratuvar testleri, giyilebilir cihazlar ve tüketici sağlıklı yaşam testleri gibi çeşitli kaynaklardan gelen bir kişinin tüm tıbbi bilgilerini, yapay zeka kullanımı için tek bir yerde birleştiren bir uygulama üzerinde çalışıyordu. Torch ekibi teknolojilerini, "dağınık kayıtları bir bağlam motorunda birleştiren, yapay zeka için tıbbi bir hafıza" olarak tanımlıyordu.

Torch kurucu ortağı Ilya Abyzov, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, ekibin Forward Health'te çalışırken tanıştığını belirtti. Yapay zeka destekli doktor ofisleriyle tanınan Forward, 400 milyon doların üzerinde yatırım topladıktan sonra 2024 sonlarında aniden kapanmıştı.

Ekip ve geliştirdikleri teknoloji, OpenAI'ın yeni duyurduğu; sohbet robotunu kullanan kişilerin sağlıklarını analiz etmeleri ve yönetmeleri için sunulan bir hizmet olan ChatGPT Health'in (Sağlık) bir parçası olacak.