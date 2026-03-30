OpenAI Sora'yı neden kapattı? Arkasındaki gerçeği WSJ yazdı

Teknoloji dünyası, OpenAI'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü metinden video oluşturma aracı Sora'yı sadece altı ay sonra aniden kapatmasının şokunu yaşıyor. Wall Street Journal (WSJ) ise yeni bir araştırmasında tam olarak bu konuya, yani Sora'nın kapatılmasının arkasındaki nedene odaklandı.

PEKİ NE OLDU?

TechCrunch’ın aktardığ WSJ araştırmasına göre, Sora, kimsenin kullanmadığı bir 'para tuzağı'ydı ve onu ayakta tutmak OpenAI’ye yapay zeka yarışında pahalıya mal oluyordu.

GÜNDE 1 MİLYON DOLAR ZARAR

Habere göre, lansmanın ardından Sora'nın dünya çapındaki aktif kullanıcı sayısı yaklaşık bir milyonla zirveye ulaştı. Ancak daha sonra bu sayı 500 binin altına kadar geriledi. Bu arada uygulama, video üretiminin yüksek maliyetleri nedeniyle her gün yaklaşık 1 milyon dolar harcıyordu.

ANTHROPIC REKABETİ VE SAM ALTMAN'IN KARARI

OpenAI içerisindeki ekip Sora'y çalışır hale getirmeye odaklanmışken, en büyük rakiplerinden Anthropic sessiz ve derinden ilerliyordu. Rakip şirket, gelir kaynağı olan yazılım mühendislerini ve kurumsal firmaları kendi tarafına çekiyordu. Özellikle Anthropic'in "Claude Code" aracı, OpenAI'ın pazar payını elinden alıyordu.

Bunun üzerine CEO Sam Altman Sora projesini sonlandırmaya karar verdi.

DISNEY 1 SAAT ÖNCE ÖĞRENEBİLDİ

Disney, içerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varmış ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyurmuştu. Ancak WSJ'nin raporuna göre şirket, Sora'nın kapatılacağını kamuoyuna duyurulmasından bir saatten az bir süre önce öğrenebildi. Anlaşma da bu kararla birlikte suya düşmüş oldu.