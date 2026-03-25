Teknoloji dünyasında 'Sora' depremi: Herkesin konuştuğu uygulama aniden kapatılıyor

Yapay zeka dünyasında dengeleri değiştirecek sürpriz bir gelişme yaşandı. Sektörün öncü isimlerinden OpenAI, büyük umutlarla tanıtılan ve metinden video üretebilen yapay zeka uygulaması Sora'nın fişini aniden çekme kararı aldı. Şirketin bu radikal kararı, yapay zeka dünyasında deprem etkisi yaratmış durumda.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Reuters'ın haberine göre; İptal duyurusu, OpenAI'ın Sora güvenlik standartları hakkında bir blog yazısı yayınlamasından sadece bir gün sonra yapıldı. Sora ekibindeki bazı OpenAI çalışanları ise durumdan haberdar olduğunda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sora ekibi, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, "Sora uygulamasına veda ediyoruz. Sora ile içerik üreten, paylaşan ve bu platform etrafında bir topluluk oluşturan herkese teşekkür ederiz. Sora ile yaptıklarınız önemliydi ve bu haberin hayal kırıklığı yaratacağını biliyoruz. Yakında daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

SORA'YI KAPATMA KARARI ALINDI, DISNEY ŞOKE OLDU

Konuya aşina bir kaynağın bildirdiğine göre, Walt Disney ve OpenAI ekipleri, OpenAI'ın video aracı Sora ile bağlantılı bir proje üzerinde birlikte çalışıyordu. Bu toplantıdan sadece 30 dakika sonra Disney ekibi, OpenAI'ın Sora'yı kapatacağı haberiyle adeta şoke oldu. OpenAI, bu hamleyi kamuoyuna resmen duyurdu.

Bu hamle, ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ın kodlama araçları ve kurumsal müşteriler gibi potansiyel olarak daha kazançlı alanlara odaklanmak için attığı ilk büyük adım olarak görülüyor.

1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMANIN SONU

Sora kararı, Disney ile OpenAI arasında kısa bir süre önce duyurulan 1 milyar dolarlık devasa anlaşmanın da sonu anlamına geliyor. Disney, üç yıllık bu anlaşmanın bir parçası olarak, OpenAI'a 1 milyar dolar yatırım yapacağını ve yapay zeka tarafından oluşturulan kısa videolarda kullanılmak üzere ikonik karakterlerinden 200'den fazlasını lisanslayacağını açıklamıştı. Ancak konuya aşina diğer iki kişinin belirttiğine göre, şirketler arasındaki işlem hiçbir zaman tamamlanmadı ve herhangi bir para alışverişi gerçekleşmedi.

SORA KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER NELER?

Bilgi sahibi bir başka kaynağa göre, OpenAI yöneticileri Sora'nın kaderini bir süredir tartışıyordu. Yapay zeka video uygulamasını çalıştırmak önemli kaynaklar gerektiriyordu ve bu durum diğer ekipleri kısıtlıyordu.

ODAK NOKTASI ARTIK SÜPER UYGULAMA VE AGI

OpenAI yöneticileri artık robotik ve yapay genel zeka (AGI) geliştirmek gibi diğer alanlara odaklanıyor. Şirket, yeteneklerinin daha fazlasını tek bir "süper uygulama" içinde birleştiriyor. Bu değişimi yansıtmak adına, Fidji Simo'nun unvanı "Uygulamalar CEO'su"ndan "AGI Dağıtımı CEO'su" olarak değiştirildi. Ayrıca CEO Sam Altman, OpenAI'ın güvenlik ve emniyet ekiplerinin artık doğrudan kendisine rapor vermeyeceğini söyledi.

Bir Disney sözcüsü, medya devinin "OpenAI'ın video üretimi işinden çıkma ve önceliklerini başka yönlere kaydırma kararına" saygı duyduğunu belirtti. Konuya aşina kişilerden biri, iki tarafın birbirleriyle ortaklık kurmanın veya yatırım yapmanın başka bir yolu olup olmadığını görüştüklerini ifade etti.

Sora'nın iptal edilmesi kararı; rakip yapay zeka girişimleri ile teknoloji devlerinin rekabetinin kızıştığı ve OpenAI'ın kurumsal ürünler ile kodlama ürünlerini artırması yönündeki baskıların yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Özellikle Anthropic'in modellerini kodlama üzerine eğitmeye odaklanması, Claude Code ürününün geliştiriciler arasında güçlü bir ivme kazanmasına yardımcı olarak şirkete kurumsal yapay zeka pazarında OpenAI ve diğer rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sağladı.