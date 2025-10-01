HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

TikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldı

OpenAI, ses ve video üretim modeli Sora’nın devamı niteliğinde olan yeni Sora 2'yi duyurdu. Şirket, modelle birlikte TikTok benzeri algoritmik akışa sahip sosyal uygulaması Sora’yı da kullanıma sundu. Kullanıcılar, bu uygulamada kendilerinin ve arkadaşlarının videolarını oluşturup paylaşabilecek.

TikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldı
Enes Çırtlık

Yapay zekâ yarışında yeni bir adım atan OpenAI, sadece üretken modelleriyle değil, şaşırtıcı bir şekilde sosyal medya sahnesinde de iddiasını ortaya koyuyor. Şirket, kullanıcıların hem içerik üretip hem de paylaşabileceği, TikTok tarzı akış mantığına sahip Sora uygulamasını ve gerçekçi video üretimiyle öne çıkan yeni nesil Sora 2 modelini tanıttı.

TikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldı 1

OPENAI, TIKTOK RAKİBİ SORA UYGULAMASINI VE YENİ SORA 2 MODELİNİ TANITTI

Şirket, henüz yalnızca davetle erişilebilen uygulamayı ve Sora 2 modeli için bazı örnekler paylaştı.

TikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldı 2

TechCrunch'ta yer alan habere göre, özellikle Sora 2'nin, fizik kurallarına daha iyi uyum sağlayarak videoları daha gerçekçi hale getirdiği görüldü.

Sora uygulaması, kullanıcıların kendilerini sahnelere ekleyebildiği “cameos” adlı bir özellik içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, “cameo”larını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve onların oluşturdukları videolarda yer almalarına izin verebiliyor.

Sora iOS uygulaması şu anda indirilebilir durumda ve başlangıçta ABD ve Kanada’da kullanıma sunulacak.

Platform şimdilik yalnızca davetle kullanılabiliyor, ancak ChatGPT Pro kullanıcıları davetsiz de Sora 2 Pro modelini deneyebilecek.

Üretilen videolar, TikTok, Instagram Reels gibi kısa video akışlarına benzer şekilde Sora uygulamasındaki akışta paylaşılabilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da art arda patlamalar! Can kaybı varAlmanya'da art arda patlamalar! Can kaybı var
Bingöl'de kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildiBingöl'de kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
tiktok yapay zeka OpenAI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.