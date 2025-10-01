TikTok rakibi: OpenAI, Sora uygulamasını duyurdu! Yeni Sora 2 modeli de tanıtıldı

Yapay zekâ yarışında yeni bir adım atan OpenAI, sadece üretken modelleriyle değil, şaşırtıcı bir şekilde sosyal medya sahnesinde de iddiasını ortaya koyuyor. Şirket, kullanıcıların hem içerik üretip hem de paylaşabileceği, TikTok tarzı akış mantığına sahip Sora uygulamasını ve gerçekçi video üretimiyle öne çıkan yeni nesil Sora 2 modelini tanıttı.

OPENAI, TIKTOK RAKİBİ SORA UYGULAMASINI VE YENİ SORA 2 MODELİNİ TANITTI

Şirket, henüz yalnızca davetle erişilebilen uygulamayı ve Sora 2 modeli için bazı örnekler paylaştı.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, özellikle Sora 2'nin, fizik kurallarına daha iyi uyum sağlayarak videoları daha gerçekçi hale getirdiği görüldü.

Sora uygulaması, kullanıcıların kendilerini sahnelere ekleyebildiği “cameos” adlı bir özellik içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, “cameo”larını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor ve onların oluşturdukları videolarda yer almalarına izin verebiliyor.

Sora iOS uygulaması şu anda indirilebilir durumda ve başlangıçta ABD ve Kanada’da kullanıma sunulacak.

This is the Sora app, powered by Sora 2.



Inside the app, you can create, remix, and bring yourself or your friends into the scene through cameos—all within a customizable feed designed just for Sora videos.



See inside the Sora app👇 pic.twitter.com/GxzxdNZMYG — OpenAI (@OpenAI) September 30, 2025

Platform şimdilik yalnızca davetle kullanılabiliyor, ancak ChatGPT Pro kullanıcıları davetsiz de Sora 2 Pro modelini deneyebilecek.

Üretilen videolar, TikTok, Instagram Reels gibi kısa video akışlarına benzer şekilde Sora uygulamasındaki akışta paylaşılabilecek.