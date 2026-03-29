HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Operasyonda pencereden atlayarak kaçan hükümlü, yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde firari hükümlü, uyuşturucu kullandığı sırada düzenlenen operasyonda pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Takip sonucu yakalanan hükümlünün bulunduğu mekanda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişileri dolandıran ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü.

PENCEREDE ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hükümlünün İlkadım ilçesindeki harabe bir evde saklandığı tespit edildi. Hükümlü, paraları rulo yapıp uyuşturucu kullandığı sırada düzenlenen operasyonda pencerede atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan hükümlü, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1,26 gram taş kokain ve 0,11 gram toz kokain ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.