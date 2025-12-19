HABER

Oppo Reno15 Pro Max Geekbench'te ortaya çıktı: İşte özellikleri

Oppo Reno15 Pro Max, bazı özellikleriyle beraber Geekbench veritabanında görüldü. CPH2811 model numaralı Reno15 Pro Max'in Geekbench'te görülmesi, cihazın yakında resmileşebileceğini gösteriyor.

Enes Çırtlık

Oppo, Reno15 ve Reno15 Pro modellerini Çin'de piyasaya sürmüştü. Ancak bir süredir de bir Reno15 Pro Max modeline dair pek çok söylenti geliyor. Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

OPPO RENO15 PRO MAX GEEKBENCH'TE GÖRÜLDÜ

Geekbench veritabanındaki bilgilere göre Oppo Reno15 Pro Max, Reno15 ve Reno15 Pro ile aynı MediaTek Dimensity 8450 yonga setinden güç alıyor. Testi gerçekleştiren spesifik prototipte bu işlemci 12GB RAM ile eşleştirilmiş durumda. Ayrıca telefon, Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile çalışıyor.

Burada neler olup bittiği tam olarak net değil. Ancak Oppo belki de Reno15 Pro Max'i sadece küresel pazarlarda satışa sunmayı planlıyor. Aksi olsaydı telefonun Çin'deki diğer iki kardeş modeliyle (Reno15 ve Reno15 Pro) birlikte duyurulması gerekirdi.

Kafa karışıklığını artıran bir diğer unsur da ekim ayı sonlarında çıkan bir söylenti. Bu söylentide Reno15 Pro Max'in yalnızca Çin pazarıyla sınırlı kalacağı iddia edilmişti. Ancak Oppo'nun isimlendirme sisteminde "CPH" ile başlayan model numaraları, Çin dışındaki pazarlar için ayrılan cihazları temsil ediyor.

Öte yandan Reno15 Pro Max'in, yonga seti hariç (Çünkü Dimensity 9400 ile geleceği iddia ediliyordu) Reno15 Pro ile aynı özelliklerle gelmesi de bekleniyordu. Bu yüzden durum biraz karışık ancak telefon resmi olarak tanıtıldığında tüm bu karışıklıkların ortadan kalkması bekleniyor.

