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Optimizasyon, çıkış tarihi ve yeni platform iddiaları... Merakla beklenen GTA 6'dan heyecanlandıran haberler var!

GTA 6'nın çıkışına yaklaşırken, sızıntılar ve iddialar birbiri ardına geliyor. Şimdi ise oyunun optimizasyonu, beklenen satış rakamları ve Rockstar Games'in yeni platform hazırlığına dair oyunseverleri heyecanlandıran bir dizi iddia ortaya atılmış durumda.

Optimizasyon, çıkış tarihi ve yeni platform iddiaları... Merakla beklenen GTA 6'dan heyecanlandıran haberler var!
MynetYazar

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 hakkında yeni iddialar ve gelişmeler peş peşe geliyor. PS5 Pro optimizasyonu, beklenen satış rakamları ve Rockstar'ın yeni platform hazırlığı, oyunseverlerini heyecanlandırmış durumda. Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan oyunun 26 Mayıs 2026'da piyasaya sürülmesi beklenirken, son iddialar ve gelişmeler oyunseverlerin beklentilerini daha da artıracak cinsten.

'PS5 PRO OPTİMİZASYONU' İDDİASI

Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre, PlayStation mühendisleri GTA 6'nın optimizasyon sürecine aktif olarak destek veriyor. Bu işbirliğinin sonucu olarak, oyunun şu anda yalnızca PlayStation 5 Pro konsolunda 60 fps (saniye başına düşen kare sayısı) değerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu bilgi henüz doğrulanmamış olsa da, eğer doğruysa PS5 Pro'nun satışlarını önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor.

GTA'yı 60 fps altında oynamak istemeyen büyük bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Oyunun çıkışına kadar optimizasyon çalışmalarının devam edeceği ve standart PlayStation 5'te de 60 fps hedeflenebileceği, hatta birden fazla grafik ayarı seçeneği sunulabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu sayede, oyuncular daha yüksek grafik ayarlarında 30 veya 45 fps değerlerini tercih edebilecekler.

Optimizasyon, çıkış tarihi ve yeni platform iddiaları... Merakla beklenen GTA 6 dan heyecanlandıran haberler var! 1

BEKLENEN SATIŞ RAKAMLARI: YENİ REKOR YOLDA OLABİLİR

GTA 6'nın, piyasaya sürüldüğü ilk iki ayda 7.6 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Oyunun bu denli yüksek bir gelir elde etmesi, oyun endüstrisi için de yeni bir rekor anlamına gelebilir.

ROCKSTAR GAMES SOCİAL CLUB KAPATILDI: YENİ PLATFORM MU GELİYOR?

Rockstar Games, 13 yıldır hizmet veren Rockstar Games Social Club platformunu kapatma kararı aldı. Bu durum, oyuncular arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Bir sızıntı kaynağına göre, platformun eskimiş olması ve güvenlik açıkları barındırması nedeniyle kapatıldığı, Rockstar Games'in GTA 6 için yeni bir platform hazırladığı iddia ediliyor. Oyuncu profilleri, fotoğraflar ve özel içerik oluşturma gibi özelliklerin şimdilik kaldırılması, bir dönemin sonu olarak yorumlanıyor.

Yeni platformun ise GTA 6 ile birlikte tanıtılması ve oyunculara daha gelişmiş özellikler sunması bekleniyor.

GTA 6'nın 2026'daki çıkışıyla birlikte, tüm bu iddiaların ve beklentilerin ne kadarının gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz.

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