Ordu 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Yerel farklılıklar gösterilecek. Kumbaşı'nda yer yer sağanaklar bekleniyor. Gölköy'de gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar en düşük 5°C, en yüksek ise 13°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. Salı günü Ordu genelinde sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 13°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 3°C ile 14°C arasında seyredecek. Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında olacak. Cuma günü azalan bulutlarla sıcaklık 9°C ile 17°C arasında seyredecek. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalıdır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmeniz önemlidir. Vücut ısınızı korumak için dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve trafik kurallarına uyulmalıdır. Evde pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edip ısı kaybını azaltabilirsiniz. Böylece enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız en doğrusu olacaktır.