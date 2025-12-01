HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yağmurlu hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık 5°C ile 13°C arasında değişecek. Kasım ayının son günlerinde Kumbaşı'nda sağanaklar, Gölköy'de ise gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde değişen sıcaklıklarla birlikte sağanaklar da devam edecek. Bu süreçte outdoor aktivitelerde dikkatli olunması, enerji tasarrufu için evde sızdırmazlık kontrolü önem taşıyor.

Ordu 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Ordu'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Yerel farklılıklar gösterilecek. Kumbaşı'nda yer yer sağanaklar bekleniyor. Gölköy'de gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar en düşük 5°C, en yüksek ise 13°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler görülecek. Salı günü Ordu genelinde sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 13°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 3°C ile 14°C arasında seyredecek. Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında olacak. Cuma günü azalan bulutlarla sıcaklık 9°C ile 17°C arasında seyredecek. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları olacaktır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalıdır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmeniz önemlidir. Vücut ısınızı korumak için dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve trafik kurallarına uyulmalıdır. Evde pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol edip ısı kaybını azaltabilirsiniz. Böylece enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız en doğrusu olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyadin’e mevsimin ilk karı düştüDiyadin’e mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştıİstanbul'da 'sağanak' trafiği! Yüzde 80'e ulaştı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.