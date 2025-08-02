Ordu 02 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklıklar gündüz 27°C, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgarlar güneybatı yönünden hafif eserek 4-7 km/sa hızla sürecek. Nem oranı %65 ile %87 arasında değişecek.

3 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu yine hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27°C, gece ise 20°C civarında kalacak. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %60 ile %85 arasında değişecek.

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27°C, gece ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgarlar batı yönünden hafif eserek 4-7 km/sa hızla devam edecek. Nem oranı %65 ile %85 arasında olacak.

5 Ağustos 2025 Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 28°C, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgarlar batı yönünden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %65 ile %85 arasında değişecek.

Bu dönemde Ordu'da hava koşulları genellikle hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27-28°C, gece ise 20-21°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif eserek 4-7 km/sa hızla devam edecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar yağmura karşı hazırlıklı olmalıdır. Gündüz sıcaklıkları 27-28°C olacağı için, yüksek nem nedeniyle terleme ile vücut su kaybı artabilir. Bol su tüketimi ve hafif, nefes alabilir kıyafetler önerilmektedir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Bu durum trafik kazası riskini artırabilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli olması önemlidir. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlar ve solunum yolu rahatsızlıkları riskini artırabilir. Alerjisi olanların ilaçlarını yanlarında bulundurmaları ve kapalı alanlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.