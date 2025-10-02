Ordu 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %88, rüzgar hızı saatte 11 km bekleniyor. Gün doğumu saati 6:28, gün batımı saati ise 18:11 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olacak. 3 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 23°C, 4 Ekim Cumartesi günü 28°C, 5 Ekim Pazar günü ise 22°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli geçecek. Ancak, 5 Ekim Pazar günü bazı bölgelerde düzensiz yağmur yağabilir.

Hava koşullarına bağlı olarak, 2 Ekim Perşembe günü hafif yağmur beklendiğinden, dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız iyi olur. Nem oranı yüksek olduğundan, hassas bünyeler bu durumdan etkilenebilir. Bu nedenle, nemli ortamlardan uzak durmak ve bol su içmek önemlidir. Gün doğumu ve batımı saatlerine dikkat ederek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının stabil hale gelmesi bekleniyor. Güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olacaktır. 5 Ekim Pazar günü olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı esnek tutmak faydalı olacaktır.