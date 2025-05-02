Ordu 02 Mayıs Cuma hava durumu tahminleri: Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da, 2 Mayıs 2025 Cuma günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 13°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %92 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı yaklaşık 11.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu nedenle, sabah saatlerinde dışarı çıkacakların hafif yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır.

3 Mayıs Cumartesi günü, Ordu'da orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 13.8°C ile 17.7°C arasında değişecek. Nem oranı %79 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 12.2 km/saat tahmin ediliyor. Bu durumda, su geçirmez giysilerin ve sağlam ayakkabıların tercih edilmesi öneriliyor. 4 Mayıs Pazar günü benzer yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor.

5 Mayıs Pazartesi günü hava koşullarının biraz daha ılımanlaşması öngörülüyor. Yer yer sağanakların görüleceği bu günde sıcaklık 13.4°C ile 16.8°C arasında olacak. Nem oranı %82 seviyelerinde seyredecek. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun koşullar sunuluyor. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Mayıs ayı Ordu'da genel olarak yağışlı bir dönem olarak bilinir. Bu dönemde yağmurlu günlerin sayısı fazladır. Nem oranı yüksektir. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve sağlam ayakkabılar gibi önlemleri almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz etkilerden korunmak adına önemlidir.