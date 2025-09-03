HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak.

Ordu 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ordu'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 18°C civarında bekleniyor. Gün boyunca nem oranı %82 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 12 km hızla esecek. Su sıcaklığının 24°C civarında olması öngörülüyor.

Perşembe günü hava sıcaklığının 23°C, nem oranının %82, rüzgar hızının saatte 13 km ve su sıcaklığının 24°C olması bekleniyor. Cuma günü benzer koşullar devam edecek. Hava sıcaklığının yine 23°C, nem oranının %81, rüzgar hızının saatte 12 km ve su sıcaklığının 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklığı 25°C, nem oranı %81, rüzgar hızı saatte 13 km ve su sıcaklığı 24°C olacak. Pazar günü hava sıcaklığı 23°C, nem oranı %80, rüzgar hızı saatte 12 km ve su sıcaklığı 24°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde Ordu'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için hafif ve nefes alabilir kıyafetler giyilmesi önerilir. Rüzgar zaman zaman artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Su sıcaklığı 24°C, denize girmeyi planlayanlar için uygun bir sıcaklık sunuyor. Ancak denize girmeden önce yerel güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir. Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalı. Güncel hava durumu raporları düzenli olarak takip edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'
ABD mahkemesi: "Google'ın Chrome'u satmasına gerek yok"ABD mahkemesi: "Google'ın Chrome'u satmasına gerek yok"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

iPhone kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor!

iPhone kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.