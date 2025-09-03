Ordu 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 23°C, gece ise 18°C civarında bekleniyor. Gün boyunca nem oranı %82 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 12 km hızla esecek. Su sıcaklığının 24°C civarında olması öngörülüyor.

Perşembe günü hava sıcaklığının 23°C, nem oranının %82, rüzgar hızının saatte 13 km ve su sıcaklığının 24°C olması bekleniyor. Cuma günü benzer koşullar devam edecek. Hava sıcaklığının yine 23°C, nem oranının %81, rüzgar hızının saatte 12 km ve su sıcaklığının 24°C civarında olması tahmin ediliyor. Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Hava sıcaklığı 25°C, nem oranı %81, rüzgar hızı saatte 13 km ve su sıcaklığı 24°C olacak. Pazar günü hava sıcaklığı 23°C, nem oranı %80, rüzgar hızı saatte 12 km ve su sıcaklığı 24°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde Ordu'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışların etkili olacağı düşünülüyor. Dışarıda vakit geçirenlerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için hafif ve nefes alabilir kıyafetler giyilmesi önerilir. Rüzgar zaman zaman artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Su sıcaklığı 24°C, denize girmeyi planlayanlar için uygun bir sıcaklık sunuyor. Ancak denize girmeden önce yerel güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir. Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalı. Güncel hava durumu raporları düzenli olarak takip edilmelidir.