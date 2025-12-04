HABER

Ordu 04 Aralık Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 4 Aralık 2025 tarihinde hava durumu sabah saatlerinde 7.5°C olarak ölçülecek. Gün boyunca hava sıcaklığının 14.8°C'ye ulaşması bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 7.2 km olacak. 5 Aralık'ta sıcaklık 7.7°C ile 11.2°C arasında değişecek ve hafif yağmur öngörülüyor. 6 Aralık'ta ise hava 8.6°C olacak. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler kullanmak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Ordu'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 7.5°C civarındadır. Gün boyunca sıcaklık 14.8°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %82 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 7.2 km tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:37'dir. Gün batımı ise 17:00 olarak hesaplanmıştır.

5 Aralık Cuma günü hava sıcaklığı 7.7°C ile 11.2°C arasında değişecektir. Hafif çiseleyen yağmurların etkili olması beklenmektedir. 6 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklığı 8.6°C olarak sabit kalacaktır. Bu günde parçalı bulutlu bir hava hakim olması öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirirken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar kullanmak da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont giymek daha etkili olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur.

