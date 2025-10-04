HABER

Ordu 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Ordu 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

4 Ekim 2025 Cumartesi, Ordu'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27°C civarında, gece ise 18°C civarında kalacak. Nem oranı gün boyunca %43 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı ortalama 4 km/s düzeyinde olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

5 Ekim Pazar günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 17°C arasında değişecek. 6 Ekim Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 16°C arasında düşecek. 7 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 21°C ile 17°C arasında değişecek. Bu durum açık hava planları yapanlar için önemli.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafet tercih edilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca sıcaklıklardaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmesi önerilir. Uygun ayakkabıların seçilmesi sağlığınızı korumak açısından yararlıdır.

hava durumu Ordu
