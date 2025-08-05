Ordu 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu sabah hafif yağmurla başlayacak. Gün boyunca sıcaklıkların 27°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 34°C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı ise 25°C civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 9 km/saat olacak. Nem oranı sabah %83, gündüz %69, akşam %79 ve gece %86 seviyelerinde gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 29°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 7 Ağustos Perşembe günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 28°C civarında olması tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Rüzgar hafif esiyor. Açık alanlarda rüzgarı hissetmeyebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmesi önerilir.

7 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarının değişken olabileceğini aklınızda bulundurun. Planlarınızı buna göre düzenleyin.