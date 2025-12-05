Ordu 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

5 Aralık 2025 Cuma günü Ordu'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarındadır. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacaktır. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava koşulu sunar.

6 Aralık Cumartesi günü hava daha bulutlu hale gelecektir. Bu tarihte sıcaklık 18°C ile 10°C arasında değişim gösterecek. 7 Aralık Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 14°C ile 7°C arasında seyredecek. Dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Özelikle sabah ve akşam saatlerinde serin havalar bekleniyor. Kat kat giyinmek ve yanınıza şemsiye almak akıllıca bir karar olacaktır.