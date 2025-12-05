HABER

Ordu 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 5 Aralık 2025 Cuma günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Gündüz 16°C civarında seyredecek sıcaklık, gece 8°C'ye düşecek. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu hava, sıcaklık aralığını 18°C ile 10°C'ye çekecek. 7 Aralık Pazar biraz daha serin olacak. Hava koşullarındaki değişkenliği göz önünde bulundurmak, dışarıya çıkmadan önce iyi bir hava durumu kontrolü yapmayı gerektiriyor. Şemsiye ve ceket almak faydalı olacaktır.

Hazar Gönüllü

5 Aralık 2025 Cuma günü Ordu'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarındadır. Gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacaktır. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava koşulu sunar.

6 Aralık Cumartesi günü hava daha bulutlu hale gelecektir. Bu tarihte sıcaklık 18°C ile 10°C arasında değişim gösterecek. 7 Aralık Pazar günü hava biraz daha serinleyecek. Sıcaklık 14°C ile 7°C arasında seyredecek. Dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Özelikle sabah ve akşam saatlerinde serin havalar bekleniyor. Kat kat giyinmek ve yanınıza şemsiye almak akıllıca bir karar olacaktır.

hava durumu Ordu
