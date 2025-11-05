HABER

Ordu 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 5 Kasım 2025 tarihinde hava durumu ılımandır. Gün boyunca sıcaklık 18°C seviyelerinde kalırken, nem oranı %84'e ulaşacak. Hafif rüzgar 3.9 km/saat hızla esecek. Perşembe ve Cuma günleri de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için güzel bir ortam sunulacak. Ancak, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak ve hava durumunu takip etmek önem taşıyor.

Ordu'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 18°C civarında seyredecek. Bu durum bölge halkına rahat bir gün geçirme olanağı tanıyacak. Nem oranı %84 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı ise 3.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:04, gün batımı saati 17:20 olarak hesaplanıyor.

Perşembe günü, 6 Kasım 2025, hafif bir değişim yaşanacak. Ordu'da hava sıcaklığı 18°C civarında kalacak. Nem oranı %81 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızının 5.4 km/saat olacağı öngörülüyor. Bu hava koşulları, bölge halkı için benzer bir deneyim sağlayacak. Gün doğumu saati 07:05, gün batımı saati 17:19 olarak belirleniyor.

Cuma günü, 7 Kasım 2025, hava daha da ısınacak. Ordu'da hava sıcaklığının 21°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Nem oranı %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak öngörülüyor. Bu koşullar bölge halkına sıcak ve hafif rüzgarlı bir gün sunacak. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati 17:18 olarak hesaplanıyor.

Bu dönemde hava ılıman ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

