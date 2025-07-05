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Ordu 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak.

Ordu 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hafif yağmurlu ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 25°C civarında olması öngörülüyor.

Pazar günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. Pazartesi günü de güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Salı günü ise hava sıcaklığının 28°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve planlar için daha uygun bir ortam sağlayacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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