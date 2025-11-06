HABER

Ordu 06 Kasım Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 6 Kasım 2025 tarihinde hava kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 14°C ile 15.7°C arasında değişirken, yüksek nem oranı dikkat çekmektedir. Ortalama rüzgar hızı ise 5 km/sa olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Astım ya da solunum rahatsızlığı olanlar nemli hava koşullarında dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların da hava durumunu göz önünde bulundurması önemlidir. İşte detaylar...

Ordu'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 15.7°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ortalama 5 km/sa civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:05. Gün batımı saati ise 17:19 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 7 Kasım Cuma günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 15.7°C arasında kalacak. 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günleri de aynı hava koşulları geçerli olacak. Sıcaklıklar değişmeyecek.

Bu dönemde yüksek nem oranı nedeniyle dikkatli olunması gerekli. Astım ya da solunum rahatsızlığı olanlar dışarıda zaman geçirirken temkinli olmalıdır. Nemli hava kaygan zeminlere neden olabilir. Bu nedenle uygun ayakkabı seçimi önemlidir. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri plan isteyenler hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır.

