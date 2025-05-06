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Ordu 06 Mayıs Salı hava durumu: Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 06 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Ordu'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak.

Ordu 06 Mayıs Salı hava durumu: Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 14°C civarında kalacak. Nem oranı ise %65 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ortalama saatte 23 km, maksimumda ise 34 km/saate ulaşacak.

Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık 16°C seviyesine çıkacak. Nem oranı %66 civarında kalacak. Rüzgar hızı artarak saatte 24 km'ye ulaşacak. Maksimumda rüzgar 37 km/saate kadar yükselebilir.

İlerleyen saatlerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 13°C'ye düşecek. Nem oranı %72 ile %76 arasında olacak. Rüzgar hızı 16-17 km/saat aralığında kalacak. Maksimumda rüzgar 27-34 km/saate yükselebilir.

Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü bulutlar arasında aralıklı güneş görülecek. 8 Mayıs Perşembe günü sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. 9 Mayıs Cuma günü ise erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan etkilenmenizi önleyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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